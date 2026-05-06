Kevin Guedj prêt à avoir un deuxième enfant avec Carla Moreau, sa proposition surprenante

Kevin Guedj, l’influenceur et ancien candidat des Marseillais, a récemment fait une déclaration surprenante concernant ses projets familiaux avec son ex-compagne Carla Moreau. Lors de son passage dans l’émission Jet de Luxe animée par Jordan de Luxe, il a exprimé ouvertement son souhait d’avoir un deuxième enfant ensemble malgré leur séparation. Cette annonce intervient alors que les deux anciens candidats de téléréalité, connus pour leur relation suivie par des millions de fans, élèvent déjà leur fille Ruby, fruit de leur histoire commune.

Kevin Guedj a ainsi proposé à Carla Moreau de concevoir un autre enfant, avec l’objectif que leurs enfants partagent les mêmes parents. Il précise qu’il ne s’agit pas d’un désir de se remettre en couple, mais plutôt d’assurer une continuité familiale pour leurs enfants, tout en maintenant leur situation maritale distincte. Cette idée, qu’il qualifie de « bonne », témoigne de leur volonté affichée de rester en bons termes pour le bien-être de leur fille.

“On a un enfant, elle s’appelle Ruby,” explique-t-il. “Quitte à avoir un autre enfant, moi je veux un autre enfant, autant le faire ensemble. Comme ça, Ruby a les deux mêmes parents, mais on reste séparés.” Ces propos montrent une réflexion mûrie sur le rôle parental et la co-parentalité, mettant l’accent sur le lien biologique et la stabilité affective entre frères et sœurs, même en l’absence d’une relation amoureuse entre leurs parents.

Kevin Guedj interpelle directement Carla Moreau sur ce projet

Lors de cette interview, Kevin Guedj a confié que leurs relations personnelles et familiales restent plutôt harmonieuses. Il a souligné : “On s’entend plutôt pas mal. Autant refaire un gosse et comme ça Ruby elle a le même père et la même mère que son frère ou sa sœur. J’y ai vraiment pensé, je voulais lui faire la demande.” Ces mots illustrent une volonté claire de cohabitation parentale pacifique malgré la rupture.

Avec un sourire marqué par la franchise, Kevin s’est adressé directement à Carla Moreau en lançant : “Carla, si tu veux un deuxième gosse, tu m’appelles.” Cette invitation publique, relayée devant les caméras, n’a pour l’instant pas reçu de réponse officielle de l’ex-compagne. Le fait que cette proposition soit formulée en public souligne la volonté de transparence de Kevin sur ses intentions personnelles.

Par ailleurs, le candidat des Marseillais précise vouloir que la conception de cet éventuel second enfant se fasse de manière naturelle. “Après pour se remettre ensemble, je pense qu’il s’est passé beaucoup de choses,” ajoute-t-il, laissant entendre que leur histoire amoureuse passée est définitivement close. Il a aussi affirmé, sans détour, que Carla reste très amoureuse de lui, même si elle ne le reconnaîtra pas publiquement : “Elle est très amoureuse de moi. Elle ne te le dira jamais, mais elle est très amoureuse de moi. Toute sa vie elle sera amoureuse de moi. C’est comme ça.”

Ce message clair et direct met en lumière la complexité des relations entre anciens partenaires, où les sentiments et les responsabilités parentales s’entremêlent. Kevin Guedj, à travers cette annonce, pose une option inattendue qui pourrait modifier la dynamique familiale autour de leur fille Ruby. Pour l’instant, seule Carla Moreau détient la réponse à cette proposition qui, si elle se concrétise, ferait d’eux des co-parents engagés dans un nouveau projet de famille recomposée.