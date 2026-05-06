David et Jonathan annoncent leur grand retour sur scène après 30 ans d’absence

David et Jonathan, le célèbre duo français des années 1980, fera son grand retour sur scène en 2027 après plus de trois décennies d’absence. Invités le 27 avril dans l’émission « Télématin » diffusée sur France 2, les deux artistes ont annoncé leur participation à la tournée des 20 ans de la RFM Party 80, un événement musical célébrant les hits des années 80 qui continue de séduire plusieurs générations. Ce retour est particulièrement attendu par leurs fans, toujours nombreux à chanter encore aujourd’hui leur tube emblématique « Est-ce que tu viens pour les vacances ? », un titre devenu au fil des années un véritable classique de la musique française.

Le duo a expliqué lors de leur interview cette popularité durable. Malgré plusieurs décennies écoulées depuis la sortie de leur hit, le public continue de réagir avec autant d’enthousiasme. « Le public a toujours été là de génération en génération. On ne se l’explique pas », ont-ils confié. Cette longévité témoigne de l’impact culturel fort que leur musique a eu et continue d’avoir sur différentes générations d’auditeurs. Toujours surpris de voir les spectateurs chanter avec autant de ferveur lors de leurs rares apparitions, David et Jonathan ont exprimé une impatience non dissimulée à reprendre la scène et à renouer avec leur public dans le cadre de cette tournée événementielle, marquant un retour attendu depuis de très nombreuses années.

Leur programmation s’inscrit dans un cadre plus large, celui de la RFM Party 80, une tournée regroupant plusieurs artistes phares des années 1980. L’évènement fêtera ses vingt ans en 2027 avec une série de concerts à travers la France, dont une date emblématique prévue au Dôme de Paris le 18 février. Cette tournée rassemble également d’autres grandes figures comme Charly et Lulu, Bibi, ou encore Début de soirée, offrant ainsi un panorama complet des icônes musicales de cette époque. David et Jonathan ont intégré ce projet il y a quatre ans, après une longue période de séparation, pour redonner vie à leur duo sur les scènes françaises.

David et Jonathan : des retrouvailles inespérées

Au cours de leur entretien sur « Télématin », David et Jonathan ont évoqué les nombreuses années de silence qui les ont séparés. Ils ont reconnu ne pas s’être vus ni entendus pendant près de trente à trente-cinq ans, avant de décider de se retrouver il y a environ quatre ans pour reprendre leur carrière commune. David a précisé que cette nouvelle aventure scénique représente pour eux une expérience inédite, puisqu’à l’époque de leur premier succès, ils n’avaient jamais eu l’occasion de monter sur scène avec un groupe complet et se produisaient uniquement lors de petits galas isolés.

Le déclic de cette reformation est à mettre au crédit de Jérôme Anthony, animateur et producteur, qui les a convaincus de chanter à nouveau ensemble pour une émission de télévision. Cette opportunité au Palais des Congrès de Paris a marqué un tournant dans leur carrière et a ravivé leur complicité artistique. Depuis, ils ont rejoint la dynamique de la RFM Party 80, renforçant ainsi leur présence auprès du public et préparant une tournée de grande envergure qui devrait ravir les nostalgiques et les nouvelles générations.