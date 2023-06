« Tu ne dois pas l’utiliser », un prophète avertit Davido sur sa nouvelle Maybach

Alors que Davido vient à peine de rentrer en possession de sa nouvelle voiture de luxe Maybach S-Class S680 V12 récemment acquise, un ecclésiastique nigérian, agissant en tant que pasteur, s’est manifesté pour lui adresser une requête étrange basée sur une prétendue révélation divine, lui intimant de s’abstenir d’utiliser le véhicule en question.

Il y a quelques semaines, le renommé chanteur nigérian David Adeleke s’est offert une nouvelle voiture de prestige d’une rareté exceptionnelle. Il s’agit de la Maybach Virgil Abloh 2023, dont l’achat lui a coûté la somme impressionnante de 530 000 dollars, équivalent à près de 447 000 000 Naira. Et peu de temps après que Davido ait réceptionné ce véhicule exclusif produit en un nombre limité de seulement 150 exemplaires dans le monde, un homme de Dieu vient de lui adresser un message très étrange.

Dans une nouvelle vidéo devenue virale sur la toile, le prophète Henry Betang a déclaré catégoriquement que la star de la musique doit vendre ou offrir la voiture selon les instructions de Dieu, ajoutant que le diable a l’intention d’utiliser le véhicule pour abattre Davido. »Le seigneur m’a dit de ne pas utiliser la voiture qu’il a récemment achetée. Qu’il la vende, ne l’utilise pas car le diable a prévu d’utiliser la voiture pour t’atteindre . Dieu l’a béni mais le diable a prévu de le tuer », a-t-il déclaré dans la vidéo.

L’homme de Dieu nigérian a également ajouté que Davido devrait accorder une attention particulière aux jours de mardi et de jeudi de chaque semaine, précisant qu’au-delà de l’incapacité de prédire les événements qui se produiraient pendant ces deux journées, il avait reçu de la part de Dieu l’instruction d’alerter le chanteur quant à la nécessité de rester vigilant.

« Je ne sais pas quelle semaine mais j’ai vu quelque chose de grave lui arriver le mardi ou le jeudi de la semaine. Il ne doit pas utiliser le véhicule qu’il vient d’acheter. Il devrait plutôt le vendre. J’utilise ce canal pour faire passer le message au chanteur et à son équipe. Il peut éviter les ennuis s’il écoute cet avertissement prophétique et je veux que tous ses fans prient pour le chanteur et son entourage « , a conclu le prophète Henry Betang.

Pour le moment, Davido qui vient à peine de faire son retour sur le devant de la scène, des mois après le décès tragique de son fils de 3 ans Ifeanyi, n’a pas encore réagi à cette prophétie.

