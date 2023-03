«Tu m’as demandé d’insulter ta propre …», Lolo Beauté fait une grave révélation sur Yvidéro

Lolo Beauté, influenceuse ivoirienne au cœur de la polémique depuis la fuite de sa nudité sur les réseaux sociaux a fait une très grave révélation sur l’humoriste ivoirienne Yvidéro.

La fuite récente de la nudité de Lolo beauté en plein live continue de faire grincer des dents. Sur le dernier numéro de l’émission Yvidédéroshow, le vendred 3 mars 2023 sur la NCI, l’humoriste et ses chroniqueurs s’en sont pris à la sœur de Camille Makosso.

« Il faut qu’on la bannisse définitivement des réseaux sociaux, depuis que moi je la connais, elle n’expose que des vulgarités, c’est une dame qui n’apporte rien à la société »; a déclaré l’un des chroniqueurs de l’émission. Plus loin, Yvidéro tente de comprendre l’acte et soutient que naturellement les blogueurs et blogueuses sont parfois audacieux dans le choix de leur contenu.

Mais c’était sans compter sur la colère de Lolo Beauté qui a exposé un secret très grave de l’humoriste. « Tu dis que nous les blogueurs on pousse le bouchon trop loin. Tu as eu un problème avec ta propre tante ici. C’est moi Lolo Beauté que tu appelais pour me donner toutes les informations sur ta propre tante, de ta famille pour que je puisse te défendre… » , a révélé Lolo Beauté.

Avant elle, en 2022, Apoutchou National avait dévoilé que l’animatrice Yvidero lui avait fait appel afin qu’il dénigre publiquement sur les réseaux sociaux l’humoriste Eunice Zunon.