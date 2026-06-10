Florent Manaudou : fin de l’aventure A priori sur France 3

La série policière A priori , portée par l’ancien nageur professionnel Florent Manaudou, ne connaîtra pas de saison 3, malgré des audiences solides et une popularité certaine auprès du public. Cette décision intervient dans un contexte de restriction budgétaire sévère chez France Télévisions, qui a impacté plusieurs productions populaires. En effet, malgré des chiffres d’audience records, avec une moyenne de 2,57 millions de téléspectateurs et 15,3 % de part d’audience lors de la saison 2 diffusée en avril 2026, la chaîne publique se voit contrainte de réduire ses coûts et de mettre fin à plusieurs séries, dont A priori.

Cette annonce a surpris de nombreux observateurs, notamment parce que la série se maintenait en tête des audiences face à une concurrence forte comme « Koh Lanta ». Les données de Médiamétrie ont confirmé que la fiction a été leader lors de quatre des cinq soirées de diffusion, signe d’un intérêt réel et croissant du public. Pourtant, le directeur général du groupe France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, a déclaré dans La Tribune Dimanche que, pour la première fois, plusieurs séries populaires, dont A priori, César Wagner ou encore Disparition inquiétante, ont vu leurs productions interrompues par manque de moyens. Depuis 2020, le budget global consacré aux programmes a chuté de 1,075 milliard d’euros à 852 millions d’euros en 2026, soit une baisse de près de 25 %.

Florent Manaudou avait intégré la série en succédant à Bruno Salomone, comédien décédé prématurément en mars 2026. Le rôle de capitaine Alberti, repris par Manaudou, semblait promis à une continuité, le producteur Benoît Masocco précisant que le maintien de l’acteur dépendrait des diffusions mais qu’il souhaitait le conserver. De son côté, l’ex-champion de natation et participant à « Danse avec les stars » exprimait son envie de poursuivre cette nouvelle carrière d’acteur, déclarant vivre un « rêve de gosse » en incarnant un policier.

Florent Manaudou et Lucia Passaniti évoquent l’arrêt de la série A priori

Au sein de la série, Florent Manaudou partageait l’affiche avec Lucia Passaniti, révélée notamment par son rôle dans Ici tout commence. Interrogée par Télé Loisirs, la comédienne a confié ressentir « un petit pincement au cœur » face à l’arrêt brutal de la fiction. Elle a souligné les difficultés rencontrées, notamment à la suite du décès de Bruno Salomone, qui a profondément marqué l’équipe et modifié la dynamique de la série. Malgré cela, elle souligne que « cette série restera un très joli souvenir » et que tous les acteurs ont été « très heureux d’y participer ».

Florent Manaudou a également exprimé, lors d’une interview pour TV Magazine, que cette expérience lui a permis de grandir personnellement et professionnellement. Il a indiqué que chaque projet nourrissait son évolution en tant qu’homme, insistant sur l’importance de cette dimension. Par ailleurs, il a révélé son intérêt pour de futurs rôles à la télévision, notamment celui d’un super-vilain, malgré une image publique plutôt sympathique, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles aventures artistiques.