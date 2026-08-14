Julia Vignali annonce un gros changement dans Affaire conclue à la rentrée

Le retour tant attendu d’ Affaire conclue est programmé pour le 24 août prochain à 16h10 sur France 2, avec à nouveau Julia Vignali à la présentation. Cette nouvelle saison promet de valoriser plus intensément les vendeurs, participants essentiels à cette émission d’enchères qui séduit depuis des années un large public. La production mise sur une immersion approfondie dans leurs histoires personnelles, apportant ainsi un nouveau souffle au format sans en bouleverser les bases.

La popularité d’Affaire conclue repose en grande partie sur l’interaction entre les acheteurs, les experts et les vendeurs, ceux-ci jouant un rôle clé en présentant des objets chargés d’histoires et de valeurs sentimentales. Pour cette saison, France Télévisions a décidé de mettre l’accent sur ces derniers, en explorant non seulement l’origine des objets proposés, mais également les parcours des vendeurs eux-mêmes. Cette démarche vise à révéler les motivations profondes qui les poussent à se séparer de leurs biens, ainsi que l’importance émotionnelle attachée à ces pièces.

Selon les informations rapportées par Puremédias, la production souhaite offrir un nouveau regard sur les vendeurs, cherchant à répondre à des questions telles que l’origine de ces derniers, le contexte de la possession des objets, ou encore l’aménagement de leur intérieur et la raison de la vente. Cette approche narrative enrichira le contenu des émissions en permettant aux téléspectateurs de mieux comprendre les histoires humaines derrière chaque objet, donnant ainsi une dimension plus intime à l’émission.

De nouvelles mécaniques d’émission et une émission phare animée par Julia Vignali

Outre cette exposition accrue des vendeurs, Affaire conclue introduira également un dispositif inédit : la possibilité pour certains vendeurs de se voir attribuer un « Pass doré ». Ce sésame les qualifiera pour participer à des primes spéciaux diffusés exceptionnellement sur France 3. Ces éditions événementielles mettront en avant des objets plus rares ou exceptionnels, promettant des enchères revisitées et une mise en scène spectaculaire, renforçant ainsi l’attractivité du programme.

La continuité de présentation est garantie par Julia Vignali, qui a confirmé son rôle d’animatrice à la rentrée. Depuis qu’elle a repris les rênes de l’émission, elle est devenue une véritable passionnée du monde des objets et de la collection. Dans un entretien accordé à Télé 7 Jours en juin dernier, l’animatrice a confié à quel point Affaire conclue avait éveillé en elle une curiosité nouvelle et un intérêt véritable pour le patrimoine matériel.

Julia Vignali, anciennement adepte du rangement et de l’organisation stricte, a révélé qu’elle s’était métamorphosée en collectionneuse avertie, appréciant désormais la valeur et l’histoire de chaque objet présenté sur le plateau. Elle a expliqué que, malgré son amour pour le minimalisme, une collection ordonnée représente pour elle une forme de cohérence et d’équilibre. L’animatrice examine désormais les objets chez les particuliers sous tous les angles, allant jusqu’à scruter les craquelures des tableaux pour déceler leur période d’origine, preuve d’un engagement passionné et renouvelé dans son rôle.