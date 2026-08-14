Affaire Guillaume Pley : Julien Seeberger dépose une plainte pénale pour usurpation d’identité

Julien Seeberger, ancien collaborateur de l’animateur et créateur numérique Guillaume Pley, a annoncé avoir déposé une plainte pénale pour usurpation d’identité. Cette démarche intervient après la diffusion publique d’échanges privés, datant d’octobre 2011, dans lesquels son nom a été évoqué à son insu. Les messages, provenant du compte Facebook privé de Guillaume Pley, ont suscité une forte attention médiatique, notamment en raison des contenus troublants révélés par la presse.

Le jeudi 13 août 2026, Julien Seeberger a pris la parole via son compte Instagram pour sortir du silence qu’il avait conservé jusque-là. Il a tenu à préciser que ni lui, ni aucun membre de l’équipe de Guillaume Pley n’avaient eu accès à ce compte privé d’où provenaient les messages incriminés. Selon lui, les insinuations laissant entendre son implication dans ces conversations sont erronées. Il a indiqué que son avocat avait engagé toutes les procédures nécessaires afin de préserver ses droits et sa réputation, en précisant notamment le dépôt d’une plainte pénale contre X pour usurpation d’identité.

Cette affaire fait suite à une investigation journalistique publiée récemment par le journal Le Monde. L’enquête a dévoilé des échanges SMS entre Guillaume Pley et une adolescente âgée alors de 14 ans, au cours desquels le ton des messages aurait rapidement pris une tournure à caractère sexuel. Ces révélations ont ravivé les débats publics autour du comportement de l’animateur, reconnu pour sa carrière à la radio, la télévision et dans le numérique.

Une conversation aux propos troublants révélée par Le Monde

L’enquête parue dans Le Monde a apporté au grand jour des conversations privatives entre Guillaume Pley et une jeune fille mineure. Dans ces échanges, l’animateur aurait tenu des propos rapidement déplacés, visant à instaurer un dialogue à connotation sexuelle. Julien Seeberger, surnommé « Julien le stagiaire » à l’époque, est cité dans ces conversations, bien que l’intéressé nie toute implication.

Certains messages font référence à une relation supposée à trois, impliquant l’adolescente et Julien Seeberger, une proposition que la jeune fille aurait fermement refusée selon les informations du quotidien. Guillaume Pley y évoque également des invitations et des questions adressées à la mineure, dont la teneur a suscité l’indignation de plusieurs médias et observateurs. Cette affaire intervient alors que Guillaume Pley jouit d’une notoriété importante, notamment grâce à son média digital Legend, où il réalise des entretiens au format long avec des personnalités diverses.

Par ailleurs, les Inrockuptibles ont publié une autre enquête dans laquelle une femme affirme avoir échangé des messages avec Guillaume Pley alors qu’elle n’était âgée que de 13 ans. Ces nouvelles accusations renforcent la gravité médiatique de l’affaire.

Dans ce contexte, Guillaume Pley conteste formellement l’ensemble des accusations portées à son encontre et nie toute malversation ou comportement abusif. Cette affaire a provoqué un important émoi médiatique et judiciaire, plaçant plusieurs protagonistes au cœur d’une polémique en pleine évolution.