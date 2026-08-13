Marc-Emmanuel Dufour renonce à l’intégralité de la cagnotte après l’incendie de son restaurant

Marc-Emmanuel Dufour , ancien animateur phare de l’émission Tous ensemble sur TF1, traverse une épreuve difficile. Le 4 août dernier, son restaurant Le Chalet de la Croix, situé au Salève en Suisse, a été ravagé par un incendie d’une rare intensité provoqué par la foudre. Ce sinistre a anéanti plusieurs années d’efforts et d’investissements personnels réalisés lors de la rénovation de cet établissement. Malgré cette catastrophe, l’animateur a choisi une démarche empreinte de solidarité, refusant de bénéficier directement des dons collectés pour l’aider, préférant soutenir à son tour des causes liées aux pompiers.

Le feu, déclenché par la foudre, a consumé entièrement le bâtiment que Marc-Emmanuel Dufour avait méticuleusement rénové durant cinq ans. « J’ai tout fait moi-même, il ne reste plus rien », déplorait-il dans un entretien au Dauphiné Libéré peu après l’incendie. L’homme de 60 ans expliquait que pour les travaux, il avait récupéré des matériaux, notamment des tuiles venues de Bron, près de Lyon, et collaboré avec de nombreux artisans locaux. Ses économies personnelles avaient été entièrement mobilisées pour redonner vie à ce lieu qu’il espérait voir prospérer.

Ce sinistre survient alors que Marc-Emmanuel Dufour a toujours porté une image de soutien et de reconstruction à travers son parcours professionnel, notamment avec l’émission Tous ensemble, qui aide des familles en difficulté. Il a exprimé son ressenti après le drame : « La foudre nous a mis un genou à terre, mais on va se relever. C’est la foudre qui est venue frapper le bâtiment, et la foudre ça ne pardonne pas ». Il a également témoigné sa compassion pour les victimes des incendies en Gironde, s’identifiant à leur situation difficile.

Un geste de générosité : Marc-Emmanuel Dufour reverse la cagnotte aux orphelins de pompiers

Peu de temps après le sinistre, une cagnotte en ligne a été ouverte sur la plateforme Leetchi, rassemblant plus de 14 000 euros grâce au soutien du public qui souhaitait venir en aide à l’animateur. Sur la page de collecte, les donateurs rappelaient qu’« il a été présent pour beaucoup de personnes » et il est temps maintenant de lui témoigner du soutien. Cependant, Marc-Emmanuel Dufour a choisi de ne pas conserver ces fonds pour sa reconstruction personnelle.

Selon Ciné Télé Revue, il a annoncé qu’il souhaitait reverser intégralement le montant récolté à des associations en lien avec les orphelins des pompiers. Dans un message relayé par le Dauphiné Libéré, l’animateur a expliqué : « Je souhaite que le montant des cagnottes soit reversé en intégralité à des associations en lien avec les orphelins des pompiers ». Il a justifié ce choix par une prise de conscience de sa propre situation : « Je me rends compte que je ne suis pas sans toit… que je ne suis pas dans une caravane, dans une tente ou sur un chantier délabré ».

Par ailleurs, plusieurs artisans locaux ont proposé leur aide à Marc-Emmanuel Dufour pour soutenir la reconstruction du Chalet de la Croix. Cet appui témoigne d’une solidarité concrète venant de la communauté locale, soulignant les liens tissés entre le restaurateur et les différents corps de métier qu’il avait mobilisés pour son projet. Le soutien spontané de ces professionnels pourra faciliter la renaissance du lieu, malgré le coup dur subi.