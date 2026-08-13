Karine Le Marchand met fin à l’émission « Une ambition intime » et tourne la page

Karine Le Marchand, animatrice emblématique de la chaîne M6, stoppe la diffusion de son émission Une ambition intime en vue des prochaines échéances électorales, tout en poursuivant son engagement avec la chaîne pour trois années supplémentaires. L’annonce, relayée par plusieurs médias, marque une étape importante dans la carrière de la présentatrice, connue pour sa capacité à allier proximité et rigueur dans ses différents projets télévisuels. Malgré la fin de ce programme politique, la journaliste prépare activement de nouveaux contenus pour le groupe audiovisuel, renforçant ainsi sa place incontournable sur la chaîne.

Depuis 2016, Karine Le Marchand offrait aux téléspectateurs d’M6 un regard original sur les personnalités politiques à travers Une ambition intime. Ce concept innovant se démarquait par son approche approfondie des parcours personnels plutôt que des idées partisanes, permettant de découvrir la facette humaine des candidats. L’émission, tournée dans un format court d’environ 30 minutes, avait su conquérir un public curieux de connaître les figures politiques sous un angle inédit et moins formel.

Cependant, plusieurs indiscrétions rapportées par Le Figaro et diffusées sur le compte X Monascope7 révèlent que M6 ne programme pas de nouvelles éditions de Une ambition intime pour la prochaine élection présidentielle de 2027. Quelques semaines avant cette annonce, Karine Le Marchand elle-même avait refroidi les attentes sur un éventuel retour du format, précisant auprès de Puremédias que l’émission ne reviendrait « au moins pas sous cette forme ».

Un avenir professionnel consolidé et de nouveaux projets en gestation

Lors d’un entretien accordé à Télé-Loisirs, Karine Le Marchand a détaillé les raisons de cette décision. La contrainte de composer un panel respectant strictement la parité, associée à la multiplication des entretiens déjà réalisés, complexifie la remise en route du programme sous sa forme initiale. « J’ai interrogé beaucoup de monde déjà et comme je suis tenue à la parité, je ne vois pas comment refaire une émission complète », a-t-elle affirmé. Malgré cela, l’animatrice se montre optimiste, évoquant l’élaboration de plusieurs initiatives à venir sans en dévoiler le moindre détail : « Mais j’ai plein de projets, je suis tout le temps en train de créer. Il y a des choses qui vont arriver mais je n’en dis pas plus… »

Par ailleurs, Karine Le Marchand vient de confirmer son engagement prolongé auprès de M6. En juillet dernier, elle annonçait sur Instagram le renouvellement de son contrat avec la chaîne pour une durée de trois années supplémentaires. « Trois années de plus pour raconter des histoires, partir à la rencontre de femmes et d’hommes extraordinaires, rire, m’émouvoir, apprendre, partager… et continuer à faire le métier que j’aime », déclarait-elle aux internautes. Cette prolongation garantit sa présence continue à la tête de plusieurs programmes phares du groupe, dont L’amour est dans le pré, émission emblématique qui a contribué à asseoir sa renommée.

Karine Le Marchand est certes passée par France 3, France 5 et TV5 Monde en début de carrière, mais c’est à M6 qu’elle a véritablement trouvé sa place, devenant une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Parmi ses autres contributions majeures figurent C’est ma vie et La France a un incroyable talent, où sa personnalité et son professionnalisme ont régulièrement été salués par le public ainsi que par la critique. Son développement professionnel au sein de ce groupe témoigne de la confiance renouvelée des dirigeants et de sa capacité à s’adapter aux évolutions du secteur télévisuel.