Perrine (L’Amour est dans le pré) demande à ses abonnés de la soutenir pour ses nouveaux projets après la liquidation de sa ferme

Perrine, révélée lors de la saison 18 de l’émission L’Amour est dans le pré, traverse une phase de reconversion après avoir dû faire face à la liquidation judiciaire de son exploitation d’héliciculture en Côte-d’Or. Connue pour son authenticité dans ce programme phare de M6, elle souhaite aujourd’hui tourner la page sur son ancienne vie d’agricultrice et construire un avenir professionnel différent. Ses récents messages sur les réseaux sociaux témoignent d’une volonté ferme de se réinventer, soutenue par une communauté fidèle qu’elle sollicite pour l’accompagner dans ses nouveaux projets.

L’Amour est dans le pré est une émission de télé-réalité qui met en lumière le quotidien d’agriculteurs célibataires en quête d’amour. Diffusée sur M6 depuis 2006, elle s’inspire du format britannique Farmer Wants a Wife. D’abord animée par Véronique Mounier et Alessandra Sublet, elle est portée depuis 2010 par Karine Le Marchand, devenue la figure emblématique de l’émission. La force du programme réside dans son traitement bienveillant et authentique, qui a donné naissance à de nombreux couples et familles, contribuant ainsi à valoriser le métier d’agriculteur auprès du grand public.

Au cours des derniers mois, Perrine a dû affronter des turbulences majeures. Après la fermeture de son élevage d’escargots, elle a vu son exploitation placée en redressement puis en liquidation judiciaire, un contexte économique difficile qui a bouleversé sa vie personnelle et professionnelle. Parallèlement, la jeune femme a dû gérer des problèmes de santé conséquents, ce qui l’a conduite à revoir ses priorités et à envisager un nouveau parcours. Désormais éloignée de la ferme, elle suit une formation pour devenir secrétaire médicale, un métier qu’elle estime plus compatible avec sa condition physique actuelle.

Un nouveau départ et une nouvelle étape

Le déménagement, achevé récemment, marque pour Perrine une étape symbolique vers une autre vie. Elle explique sur Instagram avoir été très occupée entre cette transition logistique et ses soucis de santé, ce qui avait justifié une absence de communication d’une quinzaine de jours. Dans une vidéo publiée le 10 août, elle s’est adressée à sa communauté avec franchise, exprimant son besoin d’aide pour lancer un nouveau projet.

Cette nouvelle initiative s’articule autour d’une passion qu’elle cultive depuis longtemps : la cuisine. Les contenus qu’elle partage sur ce thème connaissent un franc succès, certaines vidéos ayant dépassé les 2,5 millions de vues. Perrine souhaite capitaliser sur cette dynamique pour bâtir une activité portée par sa popularité en ligne. Cependant, elle précise clairement qu’elle ne sollicite pas d’aide financière directe. Lors des difficultés liées à la liquidation de son exploitation, de nombreux abonnés avaient proposé de la soutenir financièrement, une offre qu’elle a décliné.

Son appel se limite à une demande simple mais essentielle : accroître le nombre de ses abonnés afin de donner plus d’ampleur à ses projets culinaires. « Les projets, c’est la vie ! », a-t-elle insisté, soulignant l’importance pour elle de pouvoir compter sur une communauté dynamique pour ce nouveau chapitre. Cette stratégie lui permettrait de transformer progressivement ses efforts en une véritable activité pérenne sur les réseaux sociaux.

À travers ce tournant, Perrine illustre une reconversion marquée par la résilience et l’adaptation, passées de l’agriculture à un secteur entièrement différent. Sa démarche met en lumière les réalités économiques et personnelles que peuvent rencontrer certains agriculteurs, ainsi que l’importance des réseaux sociaux comme tremplin professionnel aujourd’hui.