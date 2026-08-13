The Voice : Whitney, ancienne candidate de l’équipe de Mika, est devenue maman pour la première fois

Whitney, la talentueuse gagnante de la huitième saison de The Voice, a récemment annoncé une étape majeure de sa vie personnelle : la naissance de sa fille. Après une longue période de silence sur les réseaux sociaux, la chanteuse a retrouvé le contact avec ses fans le 9 août pour partager cette merveilleuse nouvelle. Tout en dévoilant une photo subtile sur laquelle apparaît la petite main de son bébé, Whitney a confirmé cette heureuse naissance sans pour autant révéler davantage sur l’identité ou le visage de sa fille, souhaitant préserver leur intimité. Parallèlement à cette nouvelle vie de mère, elle poursuit ses engagements professionnels, notamment autour d’un projet dédié aux futures mamans, illustrant ainsi sa capacité à concilier vie privée et ambitions.

Whitney, reconnue pour sa voix unique et son parcours exemplaire sur The Voice, où elle a été coachée par Mika, reste très discrète quant aux détails de sa vie familiale. Sur son compte Instagram, fermé pendant près de trois mois, elle a confié à ses quelque 50 000 abonnés : « Presque 3 mois sans poster ici… et pourtant, il s’en est passé des choses. La dernière fois que je vous parlais, j’étais encore enceinte. Depuis, ma fille est née ». Cette déclaration marque une nouvelle page dans sa vie, un passage du statut de future maman à celui de mère.

L’artiste a choisi de ne pas divulguer le prénom ni l’image de sa petite fille afin de garder ce moment précieux dans un cadre privé. Elle a cependant partagé ses émotions et les réalités de son quotidien, en évoquant avec sincérité les défis de la maternité : « J’ai découvert une nouvelle vie à quatre, un nouveau quotidien… et quelque part entre les biberons, les nuits trop courtes et les câlins, j’ai continué à travailler ». Ces propos illustrent sa détermination à maintenir un équilibre entre sa vie familiale et ses projets professionnels.

Une maman active qui développe une application pour accompagner les futures mères

En dépit des exigences liées à la naissance de son enfant, Whitney n’a pas mis ses ambitions de côté. Pendant sa grossesse, elle a investi son énergie dans la création d’une application mobile baptisée Ma Maternité Organisée. Ce projet vise à offrir un soutien pratique aux femmes enceintes et aux jeunes mères, proposant des outils pour mieux gérer cette période de transition.

Dans ses déclarations, Whitney précise que « quand j’ai créé Ma Maternité Organisée, mon idée était simple : créer l’application que j’aurais aimé avoir en tant que maman ». Cette initiative traduit un désir profond d’apporter des solutions concrètes, prenant en compte les défis et les besoins spécifiques rencontrés durant la maternité. L’application semble déjà dépasser l’idée initiale, témoignant d’un engagement qui s’approfondit avec le temps.

Whitney illustre ainsi la capacité de certains artistes à conjuguer carrière artistique et projets personnels ambitieux, en tirant profit de leur expérience de vie pour concevoir des produits utiles et innovants. Son parcours depuis son triomphe sur The Voice jusqu’à sa nouvelle vie de mère engagée offre un exemple de transition réussie vers d’autres domaines, tout en restant fidèle à ses passions.