Antoine Dupont, Mélanie Laurent, Stéphane Bern, Benabar… tous gauchers reconnus du grand public

Le 13 août 2026 marque la célébration annuelle de la Journée internationale des gauchers , une initiative lancée en 1976 par Dean Campbell, un Américain soucieux de faire reconnaître la spécificité d’une minorité souvent confrontée à un monde organisé essentiellement pour les droitiers. En France, cette journée met en lumière une population représentant environ 12,7 % de la population , un chiffre qui progresse depuis que les pratiques scolaires contraignant les enfants à devenir droitiers sont tombées en désuétude. Cette commémoration permet aussi de rappeler que la gaucherie est une caractéristique partagée par de nombreuses personnalités françaises, dans des domaines variés tels que le sport, le cinéma, la musique ou la littérature.

Parmi les sportifs français gauchers les plus connus, Antoine Dupont figure en tête de liste. Capitaine du XV de France, ce rugbyman d’exception est reconnu mondialement pour sa maîtrise du ballon ovale avec la main gauche, un atout qui participe activement à son style de jeu singulier et efficace. En football, bien que Kylian Mbappé soit majoritairement droitier sur le terrain, il utilise sa main gauche dans d’autres activités, une illustration supplémentaire de cette diversité latérale. De même, dans le sport automobile, Sébastien Loeb, multiple champion du monde des rallyes, est un gaucher affirmé, partageant cette particularité avec plusieurs pilotes de renom à travers le monde.

Le sport français excelle également dans les disciplines où la latéralité offre un avantage stratégique. L’escrime, par exemple, compte notamment sur Laura Flessel, ancienne championne olympique et ancienne ministre des Sports, reconnue pour son habileté de gauchère. Au tennis de table, Jean-Philippe Gatien, autre gaucher remarqué, a souvent dérouté ses adversaires droitiers grâce à son style de jeu atypique. Ces exemples soulignent que la gaucherie, loin d’être un handicap, peut constituer un atout dans les compétitions de haut niveau.

Cinéma et chanson, un terrain fertile

Dans le cinéma français, plusieurs figures emblématiques sont gauchères. Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice, maintient une utilisation naturelle de sa main gauche, à l’instar de Daniel Auteuil, dont la gaucherie fut cependant contrariée durant son enfance, une pratique alors courante dans les écoles françaises. L’acteur belge Benoît Poelvoorde, très apprécié du public francophone, complète cette liste d’artistes gauchers, montrant que cette caractéristique touche tous les genres et styles du grand écran, de la comédie légère aux drames intenses.

Sur la scène musicale française, deux auteurs-compositeurs-interprètes, Benabar et Calogero, sont également gauchers. Leur technique d’écriture et de jeu à la guitare ou au piano illustre comment une main gauche dominante n’entrave en rien la créativité artistique ni la réussite musicale. Cette particularité se retrouve aussi dans le monde de la littérature et de la bande dessinée françaises. L’écrivaine Delphine de Vigan et le dessinateur Olivier Coipel font partie de ces créateurs gauchers, à l’image de Georges Perec dont la gaucherie fut autrefois contrariée durant sa scolarité.

Stéphane Bern, une passion née dans l’enfance

Parmi les personnalités médias, Stéphane Bern est l’un des gauchers les plus connus du grand public français. Sa vocation pour les familles royales est née dès l’enfance, alors qu’il séjournait au Luxembourg chez ses grands-parents. Il a souvent évoqué ces moments passés comme un « royaume enchanté », source d’une fascination durable. Son engagement journalistique dans l’étude des monarchies s’est concrétisé dans les années 1990 avec le succès de son émission Sagas. Selon lui, cette émission avait pour vocation de révéler la fascination partagée par les Français pour les dynasties royales, contribuant ainsi à valoriser ce sujet dans la culture populaire.

La carrière de Stéphane Bern s’est également construite sur une volonté de s’affirmer personnellement et professionnellement, notamment à travers un rapport complexe avec son frère, autrefois considéré comme plus brillant. Il soulignait qu’il voulait se prouver sa valeur en occupant une place à part entière dans le paysage audiovisuel à une heure de grande écoute. Ce parcours spontané, dans lequel la gaucherie constitue une donnée biographique parmi d’autres, illustre la diversité des profils au sein de cette minorité latérale.