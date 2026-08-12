Le concours Eurovision change ses règles : un pays en guerre ne pourra plus forcément l’organiser

L’Union européenne de radiodiffusion (UER), organisatrice du Concours Eurovision de la chanson, a officialisé un changement majeur dans le règlement du concours. Dorénavant, le pays vainqueur ne pourra pas automatiquement accueillir l’édition suivante si sa situation sécuritaire ou géopolitique est jugée instable. Cette décision vise à assurer la sécurité et la bonne organisation de cet événement international majeur.

Depuis sa création en 1956, le Concours Eurovision de la chanson rassemble chaque année des participants de plusieurs pays européens, ainsi que certains pays voisins, dans une compétition musicale unique. Ce spectacle attire des millions de téléspectateurs à travers le monde et dispose d’un héritage culturel important, ayant donné une visibilité internationale à des artistes célèbres. La tradition voulait que le pays gagnant organise la prochaine édition, un privilège annonçant à la fois un honneur et une responsabilité logistique.

Avec les nouvelles règles, cette tradition connaît désormais une importante exception. L’UER a précisé que si un pays vainqueur est confronté à un contexte de guerre, une instabilité géopolitique grave, ou toute situation qui mettrait en péril la sécurité des participants, des délégations, des médias et du public, il ne pourra pas accueillir automatiquement le concours suivant. Cette mesure traduit une préoccupation croissante pour le bon déroulement sécurisé de l’événement dans un environnement stable.

Les conditions d’organisation désormais soumises à une évaluation stricte

Selon ces nouvelles dispositions, la décision d’attribuer l’organisation du concours ne reposera plus uniquement sur le droit du pays gagnant, mais dépendra d’une évaluation de sa capacité à assurer un cadre sûr et stable. L’UER pourra ainsi déclarer inéligible le diffuseur du pays concerné si celui-ci est engagé dans un conflit armé ou fait face à une situation sensible menaçant la sécurité générale.

Cette orientation reflète notamment un souci pragmatique lié à la complexité organisationnelle du concours, qui implique la présence simultanée sur place de milliers de personnes, parmi lesquelles figurent des artistes, des journalistes internationaux, des équipes techniques et un public important. Toute défaillance en matière de sécurité pourrait compromettre gravement le bon déroulement du spectacle et la réputation de l’événement.

Il est également prévu que l’UER puisse recourir à une expertise indépendante pour évaluer la situation sécuritaire du pays concerné avant de statuer. Cette garantie supplémentaire vise à prendre une décision éclairée et objective, loin des pressions politiques ou des enjeux médiatiques liés au concours.

Cette mesure n’empêche pas un pays en conflit de participer au concours et de tenter de remporter la compétition. En revanche, si son contexte ne permet pas d’assurer l’organisation à un niveau acceptable, le concours pourra être officiellement confié à un autre diffuseur d’un pays différent.

Un précédent illustrant ce dispositif existe déjà : en 2022, l’Ukraine a remporté le concours, mais en raison de la guerre en cours, l’édition 2023 a été délocalisée à Liverpool, au Royaume-Uni. La nouvelle règle formalise ainsi une procédure qui était jusqu’ici appliquée au cas par cas.

Par ailleurs, cette réforme arrive dans un contexte sensible, notamment marqué par des controverses autour de la participation d’Israël à l’Eurovision 2026, qui ont conduit certains diffuseurs européens à boycotter l’édition organisée en mai à Vienne. Le nouveau règlement distingue clairement la question de la participation, qui reste ouverte, de celle de l’organisation, plus soumise aux exigences sécuritaires.

En résumé, cette évolution réglementaire traduit la volonté de l’UER de préserver la tenue sereine et sûre du Concours Eurovision de la chanson, tout en tenant compte des réalités géopolitiques. Le pays vainqueur conserve le droit de participer, mais son attribution du concours devra désormais respecter des conditions précises liées à la sécurité et à la stabilité.