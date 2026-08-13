«Personne n’a plus de tubes que moi», Davido lance un défi à ses pairs

Davido a une nouvelle fois revendiqué son statut de poids lourd de l’Afrobeats nigérian. Le chanteur s’est dit prêt à mettre un million de dollars en jeu dans un concours de tubes face à n’importe quel artiste capable de relever son défi.

Le chanteur nigérian Davido, de son vrai nom David Adeleke, a une nouvelle fois affiché une confiance sans faille dans son impressionnant catalogue musical. L’artiste affirme qu’aucun autre musicien nigérian ne possède davantage de tubes que lui. Lors d’une récente diffusion en direct avec le streamer Davrel, l’interprète de Omo Baba Olowo a même proposé un défi particulièrement spectaculaire à ses confrères. Il s’est dit prêt à mettre un million de dollars en jeu dans un concours de tubes face à n’importe quel artiste qui accepterait de le défier. « Je mets un million de dollars en liquide sur la table. Personne n’a plus de succès que moi », a lancé Davido.

Figure majeure de l’Afrobeats, le chanteur s’est construit au fil des années une discographie riche en succès, aussi bien au Nigeria qu’à l’international. Il compte notamment parmi ses principaux rivaux des artistes comme Wizkid, Olamide, Burna Boy, Tekno ou encore Runtown. Pour l’heure, aucun d’entre eux n’a publiquement répondu au défi lancé par Davido.

Un défi qui rappelle celui de Burna Boy

Cette sortie rappelle celle de Burna Boy durant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, en 2020. À l’époque, le chanteur avait lui aussi lancé un défi musical à ses compatriotes.

Reekado Banks, alors membre phare du label Mavin Records, avait été le seul artiste à relever le défi. Burna Boy avait toutefois refusé la confrontation, estimant que son compatriote ne constituait pas un « adversaire digne de ce nom ».

Reste désormais à savoir si le défi de Davido connaîtra un sort différent et si l’un de ses nombreux rivaux acceptera de se mesurer à lui.