Drag Race France : qui succèdera à Paloma, Keiona et Le Filip ?

Ce jeudi 13 août 2026, à 23h35, France 2 diffuse un nouvel épisode inédit de Drag Race France : une seule sera la reine, émission phare qui célèbre l’art du drag à travers une compétition rigoureuse et pleine de créativité. Animée par Nicky Doll, figure emblématique du drag français, cette quatrième saison réunit une fois encore les meilleures candidates du pays, encadrées par un jury composé de Daphné Bürki, Loïc Prigent et la chanteuse Anggun. Depuis son lancement le 8 juillet, la compétition s’est intensifiée, réduisant le nombre de prétendantes au titre tant convoité de reine du drag, dans la continuité des succès des précédentes gagnantes Paloma, Keiona et Le Filip.

Après avoir vu la sortie progressive de candidates comme Créatine Price, Malawitte et Margarette, la dynamique s’est accélérée en fin de juillet, avec un nouvel épisode diffusé le 6 août qui a confirmement resserré l’étau autour d’une poignée de drag queens encore en lice. La saison 4 se distingue par un niveau de performance et de créativité particulièrement relevé, attisant la curiosité des téléspectateurs et assurant un suspense soutenu jusqu’à la finale.

Le concept de Drag Race France est inspiré du format américain de RuPaul’s Drag Race, mêlant défis artistiques, jeux d’improvisation et performances scéniques. Cette quatrième édition poursuit la montée en puissance du programme, à travers des épreuves souvent saluées pour leur originalité et un casting qui reflète la diversité des talents et des personnalités évoluant dans le monde du drag en France.

Un épisode marquant autour du Snatch Game et choix douloureux

Le 30 juillet, la compétition a proposé l’un des challenges les plus attendus par les fans : le Snatch Game. Cette épreuve emblématique invite les reines à incarner une personnalité publique, jouant sur l’exagération et l’humour pour séduire à la fois le jury et le public. Dans cet épisode, Lana Cotta, 22 ans, a su se démarquer en livrant une imitation très réussie de Céline Dion, performance qui lui a valu de remporter cette manche décisive malgré sa récente fragilité après avoir frôlé l’élimination quelques jours auparavant.

Autre prestation remarquée, celle de Daisy Superbitch, qui a convaincu avec sa parodie de Jacques Chirac, saluée par l’invitée spéciale du jury, l’actrice Fatou Guinea. De son côté, Sublyme a dépassé ses doutes grâce à son imitation de l’ancien footballeur Franck Ribéry, Nicky Doll la plaçant dans le top de l’épisode. En revanche, certaines participantes comme Holly White en Mariah Carey, Fluffy Bidule en Marianne James et Azemylia incarnant Fauve Hautot ont rencontré plus de difficultés à convaincre pleinement le jury, ce qui les a placées dans une situation périlleuse.

La soirée s’est conclue sur un traditionnel lip-sync, un duel chanté qui désigne la candidate éliminée. Ayant remporté la « baguette d’or », un nouveau dispositif stratégique introduit cette saison et permettant à une éliminée de sauver une autre concurrente, Lana Cotta a choisi de venir en aide à Fluffy Bidule pour des raisons personnelles. Cela a conduit Holly White et Azemylia à s’affronter dans un combat décisif sur la chanson Clic clic pan pan de Yanns. Azemylia, victorieuse, a éprouvé la douleur d’éliminer une amie proche, déclarant avec émotion : « C’est un modèle pour moi. C’est moi qui la fais partir. Je sais à quel point elle voulait être ici, je t’aime trop. » Cette élimination a également ému Nicky Doll, qui a salué la résilience et l’inspiration laissées par l’ancienne candidate.

À 40 ans, Holly White est sortie de la compétition en portant un message d’espoir en valorisant la diversité des parcours et le fait que la vie peut toujours offrir de nouvelles opportunités. Son départ marque le septième abandon au cours de cette saison, qui reste très compétitive, les candidates continuant de se battre pour la couronne.

Une saison 4 très disputée portée par un jury prestigieux et de nouvelles règles

Depuis la création de Drag Race France en 2022, trois reines ont été sacrées : Paloma à la saison 1, Keiona à la deuxième édition, puis Le Filip en 2024, chacune forgeant son héritage dans le paysage culturel du drag français. Cette édition innove notamment avec l’introduction de la baguette d’or, un privilège tactique inédit qui, après l’élimination d’une candidate, lui donne la possibilité de sauver une des ses concurrentes préférées. Ce mécanisme a déjà modifié le cours de quelques épisodes, rendant l’issue de la compétition encore plus incertaine.

Le jury, composé depuis les débuts de Nicky Doll et Daphné Bürki, s’est enrichi de personnalités invitées variées, dont Isabelle Adjani, marraine de la saison, Camille Cottin ou encore Bilal Hassani. Leur présence souligne l’importance croissante de l’émission dans la sphère médiatique française, au-delà de son public initialement ciblé. La saison 4 a rencontré un succès d’audience notable, renforçant la notoriété de l’émission et la place du drag dans les programmes de divertissement grand public.

La compétition entre les prétendantes s’annonce particulièrement serrée dans la perspective de la finale, où la couronne finale sera remise par la star Y’Paris, figure emblématique du drag parisien. Les dernières semaines de compétition promettent ainsi d’être intenses, avec une lutte acharnée entre les candidates restantes pour conquérir le titre.