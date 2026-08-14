Cristina Córdula évoque sa vie sexuelle épanouie à 60 ans sans tabou

Cristina Córdula, ancienne animatrice emblématique de l’émission Les Reines du shopping, se confie sans tabou à 60 ans sur son épanouissement personnel et sa vie intime. Dans une interview révélatrice accordée à Rewell Mag, la célèbre conseillère en image évoque avec franchise sa relation de couple et son rapport à la séduction, tout en faisant part d’un récent accident ayant nécessité une intervention chirurgicale. Ces confidences illustrent le quotidien d’une femme publique qui, malgré le temps qui passe, cultive sa féminité et sa vitalité avec authenticité.

À 60 ans, Cristina Córdula fait preuve d’une grande transparence sur sa vie affective. Interrogée par Ciné Télé Revue, elle affirme sans détour : « J’ai une vie sexuelle épanouie ». Elle explique notamment à quel point la séduction joue un rôle central dans son couple : « J’aime toujours séduire la personne avec qui je suis. Plus on séduit, plus on a envie. Je ne me sens pas du tout effacée ». Pour la consultante en image, l’âge ne constitue nullement un obstacle à la confiance en soi ni à l’envie de partager des moments intimes et joyeux.

Elle précise également que le passage des années s’accompagne de prises de conscience et de réajustements personnels. « Comme toutes les décennies, c’est des moments de déclics, mais c’est naturel. Je suis arrivée à une maturité, il y a des choses que je sais que je n’ai plus envie et il y a des nouvelles choses que j’ai envie. Je suis très bien dans ma peau à mes 60 ans », souligne-t-elle, évoquant un rapport apaisé à son corps et à son identité. Le couple qu’elle forme depuis plusieurs années avec l’homme d’affaires Frédéric Cassin témoigne de cette harmonie. Les deux tourtereaux se sont unis en juin 2017 lors d’une cérémonie à Capri, en Italie.

Cristina Córdula opérée après une chute accidentelle à Paris

Si Cristina Córdula affiche un visage épanoui, la sexagénaire a connu récemment un épisode délicat sur le plan de la santé. En juillet dernier, elle a partagé sur ses réseaux sociaux une mésaventure survenue à Paris. En cherchant une rue, elle a perdu l’équilibre et chuté lourdement, se blessant gravement au coude. Elle a raconté : « J’étais en train de chercher une rue. Je ne trouvais pas le nom de la rue, j’ai regardé vers le haut, je n’ai pas vu le parterre et je suis tombée sur mon coude ».

Cette chute malencontreuse a entraîné une fracture nécessitant une intervention chirurgicale en urgence. Des broches ont été posées pour permettre la consolidation de l’os. Heureusement, malgré la douleur et les contraintes engendrées par cette blessure, Cristina Córdula semble progresser dans sa convalescence et retrouver peu à peu son quotidien.