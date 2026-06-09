Mariés au premier regard : Mathieu dévoile enfin le visage de sa compagne après son divorce d’avec Julie

Dans le dernier épisode de la dixième saison de Mariés au premier regard diffusé sur M6, Mathieu a révélé avoir retrouvé l’amour après son divorce avec Julie. Leur séparation avait été officialisée lors de l’épisode du 11 mai 2026, marquant la fin de leur union née dans le cadre de cette émission de téléréalité. Mathieu s’est exprimé publiquement sur Instagram ce mardi 9 juin 2026, partageant pour la première fois un aperçu de sa nouvelle vie sentimentale sans dévoiler complètement l’identité de sa nouvelle compagne.

Lors de la diffusion du bilan de la saison 10, le couple formé par Mathieu et Julie apparaissait au cœur d’une relation pleine d’espoirs, soutenue par une compatibilité affichée à 78 %. Leur rencontre à Gibraltar, lieu symbolique de leur mariage arrangé, avait suscité un réel coup de cœur. Ils avaient partagé une lune de miel idyllique avant que leur retour en France ne vienne bouleverser cette idylle. En particulier, Mathieu avait remis en question un projet commun, celui d’un déménagement, ce qui avait creusé un fossé insurmontable entre eux. La rupture était donc intervenue alors que les téléspectateurs suivaient encore leur histoire sur le petit écran.

Le nouveau chapitre amoureux de Mathieu s’est écrit dans la discrétion. Sur Instagram, le candidat a publié un carrousel de quatre photos en noir et blanc, accompagné d’un message poignant pour dévoiler cette nouvelle relation. Toutefois, le visage de sa compagne reste caché ou partiellement visible, un choix qui attise la curiosité de ses followers tout en témoignant d’une volonté de préserver son intimité.

Un message engagé pour dévoiler une relation naissante dans la discrétion

Dans son message, Mathieu revient sur cette période complexe pendant laquelle il vivait plusieurs émotions mêlées. « Ces derniers mois ont été particuliers. Pendant que vous découvriez une partie de mon histoire à la télévision, une autre s’écrivait en parallèle, loin des regards et des réseaux », écrit-il en expliquant que cette nouvelle relation s’est développée dans un contexte d’exposition médiatique encore présente. Il remercie chaleureusement sa compagne d’avoir accepté une situation « parfois compliquée », soulignant la patience nécessaire avant qu’ils puissent vivre pleinement leur accompagnement amoureux à l’abri du public.

Le candidat de Mariés au premier regard exprime également une grande sérénité retrouvée avec sa nouvelle partenaire. Il évoque « la douceur, la bienveillance, la sincérité, la complicité » et cette « capacité rare à se comprendre sans avoir besoin de tout expliquer ». Mathieu décrit cette personne comme une évidence dans sa vie actuelle, celle qui lui apporte du réconfort dans les moments difficiles et lui permet d’être simplement lui-même. Ces mots laissent entrevoir l’importance que revêt cette relation pour lui, même si les détails restent entourés de mystère.

Cette prise de parole marque une nette distinction avec son ancienne relation. Julie, son ex-épouse rencontrée dans l’émission, avait indiqué ne plus avoir de contact avec lui après la fin du tournage, bien qu’elle lui ait envoyé un message de soutien lors de moments difficiles. Cette nouvelle publication confirme donc une rupture nette et l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Mathieu.

Les photos dévoilées entre pudeur et discrétion

Le carrousel partagé sur Instagram contient quatre clichés en noir et blanc, tous marqués par une mise en scène volontairement prudente quant à l’identité de la nouvelle compagne de Mathieu. Sur la première photo, un selfie du couple, le visage de la jeune femme est entièrement recouvert par un cœur blanc. Le deuxième cliché, pris dans un miroir de salle de bain, montre à nouveau Mathieu en train de masquer partiellement le visage de son amie.

Le troisième photo diffère puisqu’elle immortalise simplement leurs mains enlacées, sans aucune trace de visage. Enfin, la quatrième image, un selfie pris en pleine rue, voit la jeune femme se cacher derrière la tête de Mathieu, préservant ainsi son anonymat visuel. Ce choix souligne clairement la volonté du couple de maintenir une certaine réserve malgré l’ampleur médiatique liée à l’émission.