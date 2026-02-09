«Tu es une déception, sans l’Arabie saoudite, tu n’aurais jamais visité la Maison Blanche», CR7 dézingué

La grève de protestation de Cristiano Ronaldo lui vaut une remontée cinglante d’un consultant saoudien, qui lui lance : « L’Arabie saoudite n’est pas à toi ! ».

La grogne monte en Arabie Saoudite contre Cristiano Ronaldo. Le consultant sportif de renom Walid Al-Faraj a sévèrement taclé la star portugaise d’Al-Nassr, l’accusant de manquer de respect envers la ligue et ses propriétaires après sa « grève » contestataire.

Dans des propos chocs rapportés par A Bola, l’expert n’a pas mâché ses mots : « Cristiano Ronaldo devrait se remettre à sa place. Ce pays s’appelle l’Arabie saoudite, pas l’Arabie saoudite de Ronaldo ». Il fustige l’attitude du quintuple Ballon d’Or, qui a boycotté les deux derniers matchs de son club pour protester contre la politique du Fonds d’Investissement Public (PIF).

« Il nous a déçus » : Un avertissement sans concession

Al-Faraj assène : « Il nous a déçus. Il gagne un salaire de millionnaire – plus qu’il n’en a jamais gagné en Europe – et il doit respecter la ligue, sinon il doit partir ». L’expert ose même la comparaison avec l’élite européenne : « Un joueur n’oserait pas tenter ça en Premier League. Imaginez un joueur de Manchester City ou d’Arsenal qui refuse de jouer à cause d’un désaccord avec les propriétaires… »

Le consultant va plus loin en évoquant la visite de Ronaldo à Donald Trump à la Maison Blanche en novembre, y voyant une conséquence directe de son statut saoudien : « On pourrait lui donner 500 ans, sans les liens avec l’Arabie saoudite, il n’en aurait même pas approché la porte ».

L’avenir de CR7 en suspens

Cette sortie musclée intervient alors que Ronaldo, âgé de 41 ans, réfléchirait à son avenir. Signé pour deux ans l’été dernier, la légende portugaise serait prête à activer une clause libératoire de 43 millions de livres sterling cet été si ses exigences – notamment un renforcement de l’effectif – ne sont pas satisfaites. Un bras de fer qui pourrait bien précipiter la fin de l’ère CR7 au royaume, là même où il avait ouvert la voie à tous les stars du football mondial.



