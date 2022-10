« Tu es un voleur de … », un membre de Kiff No Beat accuse Didi B de vol (vidéo)

Le rappeur ivoirien Didi B est accusé de vol d’un concept musical par l’un des leaders du groupe Kiff No Beat.

Didi B est de nouveau accusé de vol de concept. Cette fois ci, c’est le leader des Kiff No Beat, l’artiste Cédric 225 qui lui reproche de lui avoir piqué son concept Chéri Coco qui est en même temps le moreau de Didi b dont un extrait est diffusé sur ses pages.

« Tu es un voleur. Tu es un voleur de concept. Le titre chéri coco, de la manière dont tu as chanté, c’est mon mouvement. Quand je vais parler, ils vont dire que non, je cherche buzz. Tu es un voleur. Moi je dis que tu es un voleur. Les gens n’ont qu’à parler je m’en fous. Tu es un vrai voleur, il faut reconnaître. Tu as volé mon concept. Tu as volé mon son », a dénoncé Cédric dans une vidéo dans laquelle il a fait écouter à ses fans des extraits de leurs versions respectives.

Pour rappel, il y a quelques semaines, le groupe Family Tigra avait accusé le rappeur Didi B d’avoir plagié leur concept Azalakapinhou. “Il a juste lancé ton mouvement que personne ne connaissait”. “Le concept appartient à celui qui le met en valeur”...Ont écrit des internautes.

Il n’est plus à démontrer que ces accusations de vol de concepts discréditent sans aucun doute la carrière musicale de Didi B même si la plupart des fans le soutienne.