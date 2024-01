« Tu dois démissionner dans les 48 h, sinon… », Makosso met en garde Idriss Diallo

-Publicité-

Après la récente défaite de la Côte d’Ivoire lors de la CAN 2023, certains citoyens ivoiriens ont réclamé la démission d’Idriss Diallo. Lors d’une diffusion en direct sur Facebook, le Général Makosso a lancé un avertissement sévère au président de la FIF.

Le pasteur a exprimé l’opinion que le président de la Fédération Ivoirienne de Football devrait démissionner, ainsi que toute son équipe. Il a souligné que, avant de partir, ils devraient présenter des excuses à la population ivoirienne pour les préjudices subis. Selon le pasteur, Idriss Diallo a confié la destinée de l’équipe nationale à un entraîneur plus âgé que le pays lui-même, malgré l’opposition des Ivoiriens. De plus, il a critiqué la sélection de joueurs qui a écarté des talents tels que Gervinho et Wilfried Zaha, imposant un système de jeu et un classement qui ont abouti à l’humiliation de la Côte d’Ivoire.

Le pasteur a comparé la situation à d’autres pays comme le Japon, suggérant que les autorités et les responsables du football devraient présenter des excuses et démissionner dans les 48 heures en cas de défaillance. En outre, il a appelé Idriss Diallo à faire preuve de patriotisme en présentant sa démission et en demandant pardon au peuple ivoirien.

En cas de non-coopération, le Général Makosso a averti que la responsabilité des événements à venir incomberait à Idriss Diallo et à son équipe. Bien que la FIF ait fait des sacrifices pour faire de la CAN 2023 l’une des meilleures, la situation actuelle de la Côte d’Ivoire dans la zone rouge est une source de préoccupation.