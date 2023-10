« Tu chasses toutes mes peurs », touchante déclaration de Mahama Abdoul à Konnie Touré

- Publicité-

Six mois après leur mariage, Mahama Abdoul Fatah Cho Oly a fait une touchante déclaration d’amour à son épouse, l’animatrice ivoirienne Konnie Touré.

Dans le monde des sports de combat, les champions sont souvent admirés pour leur force, leur détermination et leur talent. Cependant, derrière ces athlètes aguerris se trouvent des individus ayant un cœur tendre et une profonde affection pour leurs proches.

C’est le cas de Mahama Abdoul Fatah Cho Oly, champion de Taekwondo. Il n’est pas seulement un combattant hors pair, mais il est aussi un mari aimant. Sa récente déclaration d’amour à sa femme, l’animatrice ivoirienne Konnie Touré, ne laisse aucun doute quant à l’amour profond qu’il lui porte.

« À ma femme chérie Konnie Touré, Tu es mon début et ma fin, Tu es mon présent et mon futur, Tu es mon cœur qui bat. Je ne veux jamais être sans toi, Pas dans un million d’années. Tu me maintiens en paix avec moi-même et tu chasses toutes mes peurs. », a déclaré Mahama Fatah Cho Oly. Comme si cela ne suffisait pas, il poursuit avec des mots, empreints d’émotion qui révèlent à quel point Konnie Touré lui est précieuse.

« Je ne pense pas que tu comprendras un jour pleinement comment tu as réalisé mes rêves, ou comment tu as ouvert mon cœur à l’amour et aux merveilles qu’il peut faire. Je t’aime hier, Je t’aime aujourd’hui, Je t’aimerai demain, Je t’aimerai toute ma vie. », a-t-il ajouté.

Pour Mahama Fatah Cho Oly, son amour pour Konnie Touré est une source infinie de force et de réconfort car, l’animatrice est non seulement sa compagne de vie, mais aussi sa confidente, celle qui l’apaise et le délivre de ses craintes.

« Joyeux anniversaire de mariage de demi-année. », a-t-il ajouté en guise des promesses d’un avenir radieux.