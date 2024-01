«Tu as un autre travail en dehors de marquer des buts», Macky Sall à Mané après son mariage 

-Publicité-

Le président sénégalais, Macky Sall, a remis mardi le drapeau national aux Lions de la Téranga, avant leur départ pour la Côte d’Ivoire en vue de la CAN 2023. L’occasion pour le chef de l’Etat de féliciter Sadio Mané, fraichement marié.

L’équipe nationale du Sénégal était mardi au palais de la république pour la cérémonie de la remise du drapeau national. Les Lions de la Téranga ont été reçu par le président Macky Sall. Une cérémonie solennelle qui marque le départ des Sénégalais pour la Côte d’Ivoire, hôte de la CAN 2023.

L’occasion pour le chef de l’Etat de féliciter Sadio Mané, qui a désormais changé de statut matrimonial. L’attaquant d’Al Nassr, 31 ans, s’est en effet convolé en justes noces avec la jeune Aicha Tamba (19 ans). Avant l’entame de son discours aux Lions, Macky Sall a appelé le double Ballon d’Or africain à ses côtés pour lui souhaiter tous ses vœux de bonheur.

Et d’en profiter pour taquiner gentiment le nouveau marié. «Tu as un autre travail en dehors de marquer des buts », a t-il lancé avec le sourire au meilleur joueur de la dernière CAN 2021.

La gigantesque promesse de Macky Sall aux Lions de la Téranga

Sur la compétition elle-même, Macky Sall a fait une grande promesse aux poulains du sélectionneur Aliou Cissé. Devant micro et caméra, le dirigeant sénégalais a promis une fortune aux champions d’Afrique en titre en cas de victoire finale à la 34è édition de la Coupe d’Afrique.

« Si vous remportez le trophée, vous recevrez des récompenses que vous ne pourrez pas imaginer », a déclaré le président sénégalais. Lors de leur sacre en 2021, la première dans l’histoire de ce pays d’Afrique de l’ouest, les joueurs avaient reçu chacun 50 millions francs CFA et deux terrains à usage d’habitation en guise de prime.

Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Logé dans le groupe C avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée, le Sénégal lance son tournoi face face aux Scorpions, le 15 janvier prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

