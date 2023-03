« Tu as tué un être humain sans … », Camille Makosso fait de graves révélations sur Peter 007

Dans un entretien exclusif accordé à ActuPeople mercredi dernier, le général Camille Makosso a donné les raisons pour lesquelles, Peter 007 mérite la prison.

« Peter 007, sa place est à la MACA », a lancé le général Camille Makasso lorsqu’il a été interrogé sur sa détention à la maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan. Pour lui, Peter 007 était un homme en tenue sans être militaire, Gendarme, Policier.

« Lorsqu’on a eu à interrogé Peter 007, selon les informations que nous avons eu à la gendarmerie, je vais vous fait une confidence, il existait un homme qu’on appelle Maître Baï (il était dans la garde rapprochée du président Gbagbo Ndlr). Était il militaire, Il avait des hommes armés. Dans un état de droit, c’est inadmissible », a clarifié Camille Makosso pour justifier la détention de l’ex-fiancée d’Emmanuelle Kéita.

Peter 007 accusé de meurtre

Mais le pasteur va plus loin et évoque une affaire de meurtre dans laquelle, Peter 007 est impliqué. « Numéro 2, il y a un dossier où un braqueur a été tué, vous le savez? La famille du braqueur est encore vivante, Peter a dit dans une de ses vidéos qu’il l’a tué, il a eu a confessé dans l’une de ses vidéos qu’il a tué le braqueur. Tu as tué un être humain sans procédure judiciaire, sans le livrer à la justice, monsieur, venez répondre », a -t-il dévoilé.

Camille Makosso soutient que les faits qui sont reprochés à Peter 007 n’ont rien à voir avec sa proximité avec Laurent Gbagbo. « ça n’a rien à voir avec le fait que tu es proche d’un homme sur qui pèse une condamnation d’atteinte à la sureté de l’état. Peter est mon ami, mais Peter ne m’a pas écouté quand je lui parle. Quand un enfant déconne, frappe-le. Moi même j’ai voulu aller intervenir, mais quand on m’a sorti les vidéos … », a-t-il déclaré sans terminer sa phrase.

Une amande honorable pour Peter 007 ? Camille Makosso pense que c’est la seule solution pour sa libération. « Si on a pu laisser Damana Pickass rentrer en Côte d’Ivoire continuer ses tournées, on peut accorder cette chance à Peter 007″, a-t-il souhaité.