“Tu as marqué l’histoire du foot belge”, l’hommage de Lukaku pour Eden Hazard

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Romelu Lukaku a rendu hommage à Eden Hazard, qui a annoncé sa retraite sportive ce mardi.

Même si cela était annoncé par la presse, l’officialisation de la retraite sportive d’Eden Hazard a pris les amateurs du ballon rond de court. L’ailier belge a assuré dans un message posté ur ce mardi qu’ «il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde.»

Sans surprises, les hommages pleuvent depuis l’annonce du fantasque dribbleur. Ses anciens clubs, Lille, le Real Madrid, et Chelsea, ont salué la carrière du joueur. Des stars encore en activité ou pas, comme Kylian Mbappé et Thierry Henry, ont également réagi à la retraite du belge. Et, parmi tout ce beau monde, on peut aussi citer Romelu Lukaku. Le compatriote de Hazard a posté une vidéo à l’endroit de son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux.

- Publicité-

“Voilà Eden, on a appris la nouvelle ce matin“, débute le joueur de l’AS Rome. “Je voudrais te remercier en tant que coéquipier pendant de longues années. On a grandi ensemble en équipe nationale, j’ai aussi joué avec ton frère (Thorgan, NDLR) en sélection et avec les jeunes. Pour moi, c’était un plaisir de jouer avec toi pendant autant d’années. Tu nous a amenés autant de moments de plaisir, de buts et de passes.”

From Rom to Eden. 🤝 pic.twitter.com/g7NLzHctNJ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 10, 2023

Il ajoute: “Tu as donné beaucoup de plaisir aux gens, tu les as rendus heureux. Je voudrais te féliciter pour ta grande carrière, tu as été un exemple pour nous tous du début à la fin. Tu es un homme de famille et un joueur professionnel de haut niveau. Félicitations pour ta carrière. Je ne te souhaite que le meilleur pour toi, ta famille, une bonne santé et beaucoup de chance.“

La génération de joueurs de football belges comprenant des stars telles que Lukaku, Hazard, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Dries Mertens, a été considérée comme l’une des meilleures équipes belges de tous les temps. Ils ont réalisé une performance exceptionnelle en Coupe du Monde en 2018, se classant troisièmes. Cependant, malgré leur talent et leurs réalisations, ils n’ont pas réussi à remporter un grand titre ensemble.