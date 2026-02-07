TSG Hoffenheim : Bazoumana Touré, révélation ivoirienne de la Bundesliga

Jeune milieu offensif ivoirien, Bazoumana Touré s’impose déjà comme l’une des révélations de la scène européenne. Recruté l’an passé en provenance du club suédois de Hammarby, il a vite trouvé sa place en Bundesliga où il porte désormais les couleurs de TSG Hoffenheim avec régularité.

Le transfert avait attiré l’attention médiatique : Hammarby a encaissé environ 12,3 millions d’euros pour son joueur, un montant susceptible d’atteindre près de 14,3 millions une fois les bonus activés, constituant un record pour le club suédois. Les prestations de Touré en Allemagne commencent à donner corps à cet investissement.

À Hoffenheim, l’encadrement technique lui accorde une grande marge de manœuvre. Cette saison, il a été aligné d’entrée à 15 reprises sur les 20 rencontres disputées en championnat, signe de la confiance placée en lui. Doté d’une belle technique, d’une lecture du jeu fine et d’une maturité inhabituelle pour son âge, il s’est rapidement imposé comme un acteur important du milieu de terrain.

Performances chiffrées et attractivité sur le marché

Les chiffres lui donnent également raison : le site spécialisé WhoScored lui attribue une moyenne de 7,12 sur la saison, positionnant le natif de Côte d’Ivoire au quatrième rang des adolescents les mieux notés en Europe, derrière Lamine Yamal (Barcelone), Yan Diomandé (RB Leipzig) et Luka Vušković (Hambourg). Naturellement, ces résultats n’ont pas échappé aux grands clubs.

Durant le mercato d’hiver, des rumeurs l’ont lié à des équipes comme le Bayern Munich, Arsenal ou Manchester United. Et si une revente devait intervenir dans le futur, Hammarby pourrait encore en tirer profit : le club conserve un pourcentage sur une éventuelle transaction ultérieure, une clause confirmée par son directeur sportif Mikael Hjelmberg. Pour l’heure, Touré poursuit son apprentissage au plus haut niveau et attire l’attention des observateurs autant que des recruteurs.