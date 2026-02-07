Troyes perd contre Nancy mais reste leader de la Ligue 2

Match aux allures de confrontation entre deux mondes ce week-end : le leader incontesté de la Ligue 2 BKT, l’ESTAC Troyes, se déplaçait chez le promu nancéien, alors situé dans la zone rouge avant la rencontre, tandis que Reims venait d’accrocher un point face à Bastia la veille.

Match aux allures de confrontation entre deux mondes ce week-end : le leader incontesté de la Ligue 2 BKT, l’ESTAC Troyes, se déplaçait chez le promu nancéien, alors situé dans la zone rouge avant la rencontre, tandis que Reims venait d’accrocher un point face à Bastia la veille.

L’ouverture du score intervient rapidement côté lorrain. Sur un corner repoussé, Bourgault — arrivé en prêt de Brest cet hiver — surgit au point de penalty et catapulte le cuir au fond des filets (1-0, 8e), après une première alerte signée Fdaouch sur une reprise au second poteau qui frôle le cadre.

Troyes pousse et crée des occasions, mais le gardien Basilio multiplie les arrêts déterminants, notamment face à Monfray puis sur une tête de Rippart. La domination auboise finit par payer : Detourbet enroule un coup franc, Bentayeb s’impose au deuxième poteau et place une tête piquée qui permet aux visiteurs d’égaliser (1-1, 31e), portant son total à dix réalisations en championnat.

Publicité

Le score d’un partout tenait jusqu’à la reprise. En seconde période, une sortie manquée du portier troyen Konaté sur un corner provoque la faute sur Bouabdeli et offre un penalty à Nancy. Dabasse ne tremble pas du point de réparation et redonne l’avantage aux siens (2-1, 69e). Peu après, Bamba, tout juste entré, manque de peu de creuser l’écart mais voit son tir stoppé sur la ligne (73e).

La fin de match voit Troyes pressant pour inverser la tendance ; une intervention mal maîtrisée d’un défenseur dans sa volonté de concéder un corner frôle le but de son gardien. Malgré une forte domination territoriale, les visiteurs ne réussissent pas à revenir et laissent filer une quatrième défaite consécutive en championnat tout en conservant la première place du classement.

Du côté de Nancy, ce succès rapporte trois points précieux et permet au promu, 15e avant le coup d’envoi, de gagner plusieurs rangs au classement et de respirer.

Publicité

Dans l’autre rencontre disputée simultanément, Le Mans, troisième, n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 face au Stade Lavallois devant 16 505 spectateurs. Laval, entreprenant dès le début, se crée plusieurs opportunités mais bute sur le portier manceau avant d’obtenir un penalty transformé par Camara (0-1, 58e).