Trophées UNFP: recalé, Junior Olaïtan réagit

Nominé dans la catégorie du plus beau but de la saison en Ligue 2, Junior Olaïtan ne remportera pas le trophée, devancé par Mathieu Cafaro. Pas de quoi décourager le jeune milieu niortais qui voit en cet échec, le début d’un long chemin vers l’atteinte de ses objectifs.

Malgré la relégation de Niort en National, Junior Olaïtan aura réussi sa saison. Le milieu de terrain béninois a convaincu par sa performance au cours de cet exercice assez éprouvant dans l’ensemble pour les Chamois qui disputeront la Ligue 3 la saison prochaine. Le Guépard s’est notamment distingué avec un but hors pair. Un lob de plus de 59 mètres lors d’une victoire face à Dijon. Ce qui lui a valu d’être nominé parmi les 5 plus beaux buts de la saison en Ligue 2 aux Trophées UNFP.

Malheureusement, le joueur de 21 ans ne remportera pas ce titre, le premier dans sa jeune carrière. En duel notamment avec le français Mathieu Cafaro, le natif de Porto-Novo a finalement été devancé par le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne dont le but a été préféré à celui de Olaïtan comme le plus beau de la saison.

Mais pas de quoi décourager le milieu offensif du Chamois Niortais qui se réjouit tout de même d’avoir été parmi les nominés. Le début d’un long chemin vers l’atteinte de ses objectifs comme il l’a écrit sur les réseaux sociaux. « Ce fut un plaisir pour moi d’être parmi les nominés, de représenter mon nom, mon club et mon pays devant des légendes et des superstars du football », a réagi l’international béninois sur sa page Facebook.

« Malgré la non attribution, je glorifie Dieu pour toute sa bénédiction sur moi, je remercie ma famille, mes coéquipiers et toutes les personnes qui ont voté pour moi. J’ai ressenti tout le soutient et vraiment, je promets de continuer à vous rendre tous fiers de moi… Ce n’est que le début, et nous continuerons jusqu’à ce que l’objectif soit atteint. Encore une fois merci », a conclu Junior Olaïtan, auteur de 5 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

