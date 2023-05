Trophées UNFP 2023: les nommés pour le titre du meilleur joueur de Ligue 1

-Publicité-

Ce mardi après-midi, la liste des nominés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la Ligue 1 sur la saison 2022-2023 a été dévoilée. Sans surprise, on y retrouve la superstar du PSG Kylian Mbappé.

L’UNFP, syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France, a dévoilé ce mardi les nominés pour ses différents trophées de fin de saison sur la chaîne L’Equipe. Évidemment, le moment le plus attendu était les joueurs retenus pour prétendre au titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Dans cette catégorie la plus haute distinction de ces récompenses, 5 stars du championnat français seront à la lutte.

On y retrouve notamment Kylian Mbappé (PSG), actuel meilleur buteur de Ligue et la révélation de la saison du côté de Lens Loïs Openda (Lens), qui sont les grands favoris. La liste est complétée par Seko Fofana (Lens), Lionel Messi (PSG) et Jonathan David (Lille). La bataille s’annonce toutefois rude entre les nominés. La cérémonie lors de laquelle sera dévoilé le nom du vainqueur se tiendra le dimanche 28 mai prochain.

Ils ont laissé leur empreinte dans l’esprit de leurs adversaires et des fans 👣



Au-dessus du lot toute la saison, ils méritent d'être nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1UberEats 🏆



J.David, S.Fofana, K.Mbappé, L.Messi, L.Openda ⭐️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/alwnttMCTb — UNFP (@UNFP) May 16, 2023

La liste des entraîneurs et gardiens nominés

Toujours en direct sur la chaîne L’Equipe, l’UNFP a également dévoilé le nom des entraîneurs retenus pour le titre dans la catégorie. Les candidats nommés sont: Franck Haise (Lens), Paulo Fonseca (Lille), Igor Tudor (OM), Philippe Montanier (Toulouse), et Pascal Gastien (Clermont). Entre belles prouesses et parcours surprenants, plusieurs tacticiens ont impressionné le football français cette saison et la concurrence s’annonce féroce.

Ils ont un métier à multiple casquettes, et les meilleurs d'entre eux sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Entraineur de @Ligue1UberEats :



🧢 P. FONSECA

🧢 P. GASTIEN

🧢 F. HAISE

🧢 P. MONTANIER

🧢 I. TUDOR#TropheesUNFP pic.twitter.com/knACKu2PYK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2023

A noter que chez les gardiens, Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille), Gianluigi Donnarumma (PSG), Pau Lopez (OM) et Anthony Lopes (OL). Dans cette catégorie, le suspense devrait être mince pour ce trophée. Le néo international français du RC Lens Brice Samba devrait logiquement remporter la concurrence avec 14 clean sheets.

Les plus grands murs ayant existé sur Terre :



– Le mur de Berlin 🇩🇪

– La Grande Muraille de Chine 🇨🇳

– Les 5 nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Gardien de @Ligue1UberEats 🏆



L.CHEVALIER, G.DONNARUMMA, A.LOPES, P.LOPEZ, B.SAMBA 🧤#TropheesUNFP pic.twitter.com/ld8Qd2KIdb — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 16, 2023

