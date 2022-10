Trophée Yachine 2022: Thibaut Courtois sacré meilleur gardien

Sans surprise, Thibaut Courtois a remporté ce lundi soir le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de la saison.

Après sa saison stratosphérique dans les cages du Real Madrid, Thibaut Courtois a été récompensé ce lundi soir. En effet, en marge de la cérémonie du Ballon d’Or, qui se tient en France, le portier Belge a remporté le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien du dernier exercice. Il succède ainsi à Alisson Becker (2019) et Gianluigi Donnarumma (2021).

Avec les Merengues, au cours de la saison écoulée, Courtois a remporté la Ligue des champions et la Liga. Sur le plan individuel, l’ancien portier de Chelsea à réalisé 22 clean-sheets en 52 matches pour seulement 46 buts encaissés. « On espère gagner la Coupe du monde (avec la Belgique). On a perdu en 2018 face à la France », a déclaré le gardien de but madrilène après avoir reçu son trophée.

Au classement, Thibaut Courtois devance Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Séville FC), Ederson Moraes (Manchester City), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Édouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético Madrid) et Kevin Trapp (Eintracht Francfort).