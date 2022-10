Trophée Kopa: « Ces deux joueurs ont fait une meilleure saison que Gavi », selon Julian Nagelsmann

En conférence de presse, avant la rencontre de coupe d’Allemagne contre Augsbourg ce mercredi, l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nageslmann s’est prononcé sur l’attribution du Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison, à Gavi. Pour le technicien allemand, les prodiges de Bundesliga, Jude Bellingham et Jamal Musiala, méritaient plus ce trophée.

En marge du Ballon d’Or 2022, décerné à Karim Benzema lundi dernier, France Football a également attribué le trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune de la saison. Et cette distinction est revenue à la pépite du FC Barcelone Gavi, qui succède à son coéquipier chez les Catalans Pedri. Il a devancé Edourdo Camavinga (Real Madrid) et Jamal Musiala (Bayern Munich). Un classement qui n’a pas satisfait tout le monde.

En conférence de presse avant le match de Coupe entre le Bayern et Augsbourg, l’entraîneur munichois Julian Nagelsmann a confié qu’il aurait préféré voir Jamel Musiala ou Jude Bellingham (Dortmund) remporter le trophée. « Bien sûr, il y a ma casquette d’entraîneur du Bayern qui joue mais j’ai aussi ma propre opinion. J’aurais voté autrement. À mon avis, Jamal (Musiala) et Jude (Bellingham) ont fait une meilleure saison que le vainqueur. De mon point de vue, les deux sont en avance sur Gavi« , a-t-il déclaré.

Un avis partagé par plusieurs observateurs du football et les coéquipiers de Jamal Musiala au Bayern Munich. Après l’attribution du trophée Kopa, Alphonso Davies, défenseur bavarois, avait posté sur Twitter: « Ils t’ont peut-être refusé ton trophée Kopa, mais ils ne te refuseront pas ton futur Ballon d’or« . Julian Nagelsmann a tout de même reconnu les qualités de Gavi, qu’il considère comme « un grand joueur avec beaucoup de talent » et que sa victoire « n’est pas imméritée ». « J’espère que je ne provoquerai pas de bagarre avec le Barça et son président », a-t-il conclu.