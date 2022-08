Trophée Joan Gamper: le groupe du Barça face aux Pumas UNAM avec Lewandowski

L’entrainer du Barça, Xavi Hernandez, a communiqué ce samedi sa liste des joueurs retenus pour le match contre les Pumas UNAM (dimanche) en finale du trophée Joan Gamper. Un groupe de 31 joueurs avec les nouvelles recrues et les indésirables.

Le Barça lance ce dimanche sa saison 2022-2023 par une rencontre contre les Pumas UNAM dans le cadre de la finale du trophée Joan Gamper. Un premier gros test pour les Blaugranas qui croiseront les crampons avec les champions du Mexique. C’est aussi une occasion pour l’entraineur Xavi de remporter son premier titre sur le banc catalan.

Pour cette rencontre à enjeu, le technicien espagnol a fait appel à l’ensemble de son effectif. Le coach culé a en effet convoqué un groupe de 31 joueurs avec les recrues de l’été et les indésirables. On retrouve notamment le polonais Robert Lewandowski et le brésilien Raphina, débarqué de Leeds et dont le transfert fait grincer des dents du côté du club anglais.

il y a également des indésirables dans le groupe des blaugranas notamment Samuel Umtiti et Martin Braithwhaite, placés sur la liste des transferts mais qui ont refusé de partir sans certaines conditions préalables.

La liste des joueurs du Barça convoqués:

👥 ¡Los convocados para el 𝑻𝒓𝒐𝒇𝒆𝒖 𝑱𝒐𝒂𝒏 𝑮𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓! 🏆 pic.twitter.com/9tykcsx2yI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2022