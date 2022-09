« Trop c’est trop », en plein divorce avec Francis Mvemba, Coco Emilia promet l’enfer à ses détracteurs

Au cœur des polémiques depuis l’annonce de son divorce avec Francis Mvemba, l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia qui s’était éloignée des réseaux sociaux a promis des heures chaudes.

Coco Emilia est de retour sur les réseaux sociaux pour régler ses comptes avec ses détracteurs. C’est pourquoi, lors de son apparition sur la toile, la jeune maman a fait des mises en garde ferme. « Maintenant, c’est la guerre comme à la guerre. Et les autres là, vous vous connaissez, préparez-vous aussi. (…) trop c’est trop », a lancé l’ex-femme de Francis Mvemba dans sa story Snapchat. A en croire ce message, Coco Emilia ne compte plus riposter aux attaques aux attaques de ses détracteurs.

Pour rappel, il y a environ deux semaines, de nouvelles révélations ont été faites sur le mariage de l’homme d’affaire et acteur politique congolais Francis Mvemba et son ex femme Coco Emilia. En effet, après la vérité sur la profession de Francis Mvemba lors du premier procès de leur divorce, il ressort que la bague de fiançailles de Coco Emilia est en cailloux plutôt qu’en diamant.

Coco Emilia brise le silence

Cette révélation a suscité des ouragans de réactions sur les réseaux sociaux puis est largement relayée par la presse. Mais malgré les polémiques, Coco Emilia a opté pour le silence afin d’éviter les tapages médiatiques. «Quand tu n’es pas connecté sur les réseaux sociaux, tu ne vis vraiment aucun stress de toutes les âneries qui sont publiées dessus», a écrit la maman de Sophie.

A l’en croire, les criminels voulaient la traumatiser avec des appels téléphoniques mais rassure t-elle, « Je n’ai pas décroché ». C’est pourquoi elle préfère encore quitter les réseaux sociaux. « La déconnexion totale, ça (cela a Ndlr) quand même un vieux goût » a-t-elle ajouté.