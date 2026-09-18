TRK place quatre titres dans le Top 25 Apple Music Côte d’Ivoire

TRK place quatre titres dans les 25 premières positions du classement Apple Music Côte d’Ivoire actualisé le 18 septembre 2026. « Deutsche Qualitat » occupe la 10e place, « Numero Uno » la 16e, « Le temps » la 23e et « Tout casser », sa collaboration avec Didi B, la 25e, selon le relevé publié par Soundcharts.

Cette présence simultanée donne au rappeur ivoirien l’une des empreintes les plus larges du Top 25 du jour derrière Himra, qui domine toujours une grande partie du classement. TRK conserve ainsi plusieurs morceaux visibles à la fois, plutôt qu’un seul titre isolé, alors que « Deutsche Qualitat » reste son morceau le mieux placé sur Apple Music en Côte d’Ivoire.

Les quatre titres sont liés à « 2026 Golden Run », l’album de 13 morceaux publié le 18 juillet 2026 par Diby Production et distribué par Virgin Music Africa. Audiomack référence sur ce projet « Numero Uno », « Deutsche Qualitat », « Le temps » et « Tout casser ». Ce dernier associe TRK à Didi B et avait d’abord été publié en single le 10 juillet.

Le niveau d’écoute ne se limite pas au classement ivoirien. Sur Spotify, les titres les plus populaires de TRK affichent plus de 2 millions d’écoutes pour « Numero Uno », plus de 770 000 pour « Deutsche Qualitat », près de 850 000 pour « Tout casser » et plus de 590 000 pour « Le temps » sur le dernier relevé public disponible.

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La séquence prolonge une série de performances déjà visibles depuis le début du mois. Le 9 septembre, « Deutsche Qualitat » avait atteint la 7e place d’Apple Music Côte d’Ivoire. Deux jours plus tard, « Comment », un autre titre de TRK sorti en février, apparaissait en tête du classement Deezer Côte d’Ivoire dans des relevés concordants d’Afrobeats Wire et Soundcharts.

Le classement Apple Music du 18 septembre place par ailleurs « BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo avec Himra en tête, devant « DJOROBITE » et « PLUS DE LOVE » de Himra. Dans ce même Top 25, Tiakola apparaît à la 15e place avec « Mélo Décalé » et Ameka Zrai à la 24e avec « Adriano », tandis que TRK y maintient quatre entrées.