Tribunal d’Abomey-Calavi: le dossier de deux détenus poursuivis pour tentative d’évasion mis en examen ce mercredi

​Le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi s’est penché, ce mercredi 22 juillet 2026, sur le cas de deux détenus de la maison d’arrêt , tous deux poursuivis pour des faits présumés de tentative d’évasion. Au terme des débats, le tribunal a ordonné la relaxe au bénéfice du doute pour l’un des prévenus et le renvoi du dossier pour le second.

​Le premier dossier selon Bip Radio concerne un détenu déjà condamné dans une affaire antérieure. Selon la déposition du représentant de l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB), l’homme a été découvert lors d’une fouille de contrôle menée par les surveillants, après la fermeture réglementaire des cellules et des bâtiments. Il se trouvait dissimulé dans un recoin sombre de la chapelle catholique située dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire.

​À la barre, le prévenu a réfuté toute volonté de s’échapper. Il a soutenu être rongé par des soucis personnels, ce qui l’aurait poussé à chercher l’isolement dans l’église où il a fini par s’endormir sous un banc.

​Prenant acte des déclarations et de la configuration des faits, le tribunal a décidé de renvoyer la cause au 29 juillet 2026 pour les réquisitions du ministère public.

​Crise d’asthme ou tentative d’escalade ? La relaxe pour le second prévenu

​Le second dossier impliquait un jeune homme de 18 ans, qui purgeait une peine de cinq mois de prison pour vol de téléphone portable et avait déjà accompli deux mois de détention. L’administration pénitentiaire lui reprochait d’avoir été surpris dans une zone sensible de la prison, un secteur offrant la possibilité d’escalader le mur d’enceinte.

​Pour sa défense, le prévenu a formellement contesté les accusations de tentative d’évasion, expliquant s’être isolé en raison d’une violente crise d’asthme pour trouver de l’air frais.

​Après avoir écouté le prévenu et interrogé le représentant de la maison d’arrêt sur le comportement général du jeune homme depuis son incarcération, la juridiction a conclu que les preuves apportées n’étaient pas suffisantes pour caractériser l’intention d’évasion. Le tribunal l’a en conséquence relaxé au bénéfice du doute.