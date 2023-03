Traque contre les cybercriminels au Bénin: Nikanor brise enfin le silence et lance un appel

Après Vano, Blaaz et bien d’autres artistes, le chanteur béninois Nikanor a réagi à la traque lancée par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) contre les cyber-arnaqueurs au Bénin.

En plein live ce dimanche 12 mars 2023, le chanteur Nikanor a été interrogé par l’un de ses fans sur la lutte contre la cybercriminalité. L’internaute invite l’ambassadeur de Moov Africa Bénin à intercéder auprès du gouvernement afin que les jeunes arrêtés ne perdent pas leur avenir après une dizaine d’année en prison.

La réaction de Nikanor ne s’est pas fait attendre. Selon lui, l’objectif n’est pas de prôner l’impunité ou ce qui est mauvais. « C’est vrai, il y a une situation, on avoue que ce n’est pas légal, ce n’est pas bien, on est tous d’accord et je pense que tout le monde est d’accord par rapport à ça », a-t-il reconnu. Mais au delà de cela, Nikanor a fait une doléance au président Patrice Talon et à son gouvernement.

La doléance de Nikanor

« Maintenant, on demande pardon pour nos frères, qu’on essaie de voir un peu la situation, comment réduire la peine et les réinsérer », a proposé Nikanor. Mieux, l’artiste soutient que les mis en cause ont des connaissances et la maitrise nécessaire de l’outil informatique pour être reversés au service du développement du numérique au Bénin.

« Je ne pense pas que même les autorité soient contentes de voir des jeunes béninois derrière les barreaux, je sais que ce n’est pas la volonté du président de la République, ce n’est pas sa volonté, c’est un père de famille qui a besoin de tous les fils et filles du Bénin », fait-il embarquer.

A la base, l’objectif du direct de Nikanor était d’annoncer un challenge sur un nouveau son qu’il compte lancer dans quelques jours. Une occasion choisie par l’artiste pour évoquer sa rencontre avec l’homme d’affaire Malien Le Roi 12 12 qui est au Bénin depuis le vendredi 10 mars 2023.