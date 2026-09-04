BENIN WEB TV

Transition écologique en Afrique : Swedfund accorde un prêt de 20 millions de dollars à l’Africa Go Green Fund

Swedfund, l’institution financière de développement de la Suède, a formellement accordé un prêt de 20 millions de dollars à l’Africa Go Green Fund (AGG). Cette enveloppe financière majeure est destinée à consolider les capacités d’intervention du fonds en faveur de projets écologiques à fort impact déployés sur l’ensemble du continent africain.

Koffi AMÈGAN
Publié le à
Economie
55vues
Transition écologique en Afrique : Swedfund accorde un prêt de 20 millions de dollars à l’Africa Go Green Fund
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Conçu pour accompagner la transformation environnementale, l’Africa Go Green Fund a été initialement mis en place par la banque publique allemande KfW. La supervision quotidienne ainsi que le déploiement des investissements du fonds sont confiés à la société de gestion d’actifs Cygnum Capital, spécialisée dans l’allocation de capitaux sur les marchés émergents.

Cette nouvelle facilité de crédit a pour objectif d’élargir de manière significative l’offre de financement par emprunt au profit des entreprises africaines. Les ressources débloquées ciblent prioritairement quatre segments stratégiques : la cuisson propre, le développement des transports verts, l’édification de bâtiments durables ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique industrielle.

L’arrivée de ce nouvel engagement financier s’appuie sur une dynamique déjà active sur le terrain. Le fonds AGG a en effet engagé des financements structurants dans près de 30 projets d’atténuation climatique, répartis à travers 17 pays du continent africain afin de soutenir l’émergence de solutions locales pérennes.

Un levier face au déficit de crédit

L’intervention de Swedfund répond directement à la rareté des crédits à moyen et long terme adaptés aux besoins des acteurs de la transition bas-carbone en Afrique. Cet appui financier ciblé permet de combler un déficit structurel de liquidités bancaires et offre aux porteurs de projets les moyens nécessaires pour pérenniser leurs modèles industriels verts.

Articles liés

Afrique du Sud : Yellow Door Energy et Nedbank bouclent le financement du parc solaire Lion ThornAfrique du Sud : Yellow Door Energy et Nedbank bouclent le financement du parc solaire Lion ThornAfrique : le FIDA injecte 10 millions de dollars dans les jeunes pousses agroalimentairesAfrique : le FIDA injecte 10 millions de dollars dans les jeunes pousses agroalimentairesAfrique du Sud : un prêt de 300 millions d’euros accordé par la France et l’Allemagne pour moderniser les métropolesAfrique du Sud : un prêt de 300 millions d’euros accordé par la France et l’Allemagne pour moderniser les métropolesMondial U20 féminin : Les Amazones du Bénin prêtes pour leur baptême du feu historique en PologneMondial U20 féminin : Les Amazones du Bénin prêtes pour leur baptême du feu historique en Pologne

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV