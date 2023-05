Transfert: la pépite nigériane, Yahaya Lawali, en route vers le Barça

-Publicité-

Le défenseur des Golden Eaglets, Yahaya Lawali, récemment à la CAN U17 2023 en Algérie, éliminé avec le Nigéria en quart de finale par le Burkina Faso (1-2), devrait rejoindre le FC Barcelone dans les prochains jours, selon la presse nigériane.

L’arrière droit a participé aux quatre matchs des Golden Eaglets lors de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 2023 en cours en Algérie. Lawali a été nommé Homme du match lors des deux premiers matchs du Nigeria contre la Zambie et le Maroc.

Le joueur de 16 ans a également été inclu dans l’équipe-type de la phase de groupes du tournoi, dévoilée par la Confédération africaine de football (CAF). Selon la presse nigériane, les meilleurs clubs de Belgique et de France étaient également intéressés par le profil du jeune déFenseur, mais c’est finalement le FC Barcelone qui a remporté la course. Polyvalent, le joueur du Mahanaim FC peut également jouer en tant qu’arrière gauche et au milieu de terrain.

