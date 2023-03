Traitée de « reine des mariages Forcés », Vitale démonte Yvidéro sans vaseline

La chanteuse ivoirienne Nadège Bomisso alias Vitale et Marco Versace ont fait leur mariage coutumier il y a quelques jours. Alors que le couple fait polémique en raison du mariage à buzz de la chanteuse avec Momo Wang, Yvidéro s’en est mêlée en traitant en plein direct Vitale de « Reine des mariages forcés ».

Traitée de Reine des mariages forcés par Yvidéro et ses chroniqueurs, la chanteuse Vitale a piqué une crise de Colère dans une vidéo, elle a attaqué Yvidéro, l’humoriste et animatrice ivoirienne. En effet, dans son émission Yvideroshow’s du vendredi dernier, l’animatrice a ouvert une rubrique intitulée ‘’Vitale : la reine des mariages forcés ?’’. Même si, Yvidéro n’a pas clairement évoqué le couple Vitale et Marco Versace, le titre seule était déjà évocateur et ses chroniqueurs ont tiré à balle réelle sur la chanteuse.



L’acerbe réplique de Vitale à Yvidéro

Très choquée, Vitale a réglé ses comptes avec Yvidero et ses chroniqueurs. « …Moi, c’est parce que je n’ai pas de talent que je fais des buzz, il est malade ou il est maudit ? Patrick Edoouard-là, chi** vert qui te suit tous les jours-là, il est assis et puis il ouvre ses testi*** pour dire que oui, parce que moi je n’ai pas de talent, parce que je ne vaux rien, que je fais des buzz, il est malade ?…’’.

Après Patrick Edooard, Vitale s’en est prise à Yvidéro. « …Vous voulez que je parle ? On est dans Abidjan-là et on se connait en détails, chacun connait le gars de chacun, toi-même Yvidero-là, je connais tes relations, donc évite ça, je sais où tu manges, je sais où tu dors, qu’on se respecte… Quand on se dit bonjour, bonsoir, que ça s’arrête là… », a-t-elle déclaré.



Quid du mariage forcé ?

Selon Vitale, quelqu’un qui ne la connait pas, peut se permettre de dire qu’elle est en train de faire buzz et elle n’aurait même pas répondu. « C’était quoi le but de cette émission ce soir-là ?… Mariage forcé, c’est ce qu’on t’a dit ? J’ai forcé qui et j’ai fait combien de buzz de mariage d’ailleurs ? », a-t-elle demandé.

Vitale précise que s’agissant de buzz de mariage, elle n’en a fait qu’un seul. Il s’agit de la sortie de sa chanson « mon bébé » qu’elle a tourné avec Momo Wang en robe de mariae. « … Pour une seule chanson, tu es assise sur ton plateau pour dire que ça fait le troisième ou le quatrième buzz de mariage, ah bon ?…’’, a-t-elle dit. Pour l’heure, Yvidéro n’a pas encore répondu à la réplique.