Trabzonspor : Paul Onuachu leader du classement des buteurs de la Süper Lig

Samedi 7 février 2026, Paul Onuachu a pesé lourdement sur le succès de Trabzonspor contre Samsunspor, contribuant de manière décisive à ce succès net 3-0 en Süper Lig. L’attaquant nigérian, titularisé, s’est illustré en transformant deux occasions majeures et en permettant à son club de creuser l’écart.

Samedi 7 février 2026, Paul Onuachu a pesé lourdement sur le succès de Trabzonspor contre Samsunspor, contribuant de manière décisive à ce succès net 3-0 en Süper Lig. L’attaquant nigérian, titularisé, s’est illustré en transformant deux occasions majeures et en permettant à son club de creuser l’écart.

Le premier but est survenu à la 23e minute, donnant l’avantage aux locaux, tandis que la seconde réalisation, inscrite à la 81e minute, a scellé le sort de la rencontre. Présent 88 minutes sur la pelouse, Onuachu a cadré trois frappes et converti deux d’entre elles, statistiques qui traduisent son efficacité devant le but. Sa prestation a été saluée par une note de 8,5, reflet de son influence offensive tout au long du match.

Avec ce doublé, l’ancien attaquant se hisse à 15 réalisations en championnat cette saison. Cette régularité face au but le place en tête du classement des buteurs et fait de lui l’élément central de l’attaque de Trabzonspor, mais aussi l’un des joueurs les plus en vue du championnat turc.

Publicité

Une menace permanente dans la surface