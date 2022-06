TPMP : Cyril Hanouna baisse son pantalon et dévoile son caleçon moulant noir

Cyril Hanouna s’est affiché en caleçon sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 alors qu’il défiait Matthieu Delormeau , jeudi soir.

Cyril Hanouna s’est fait avoir par Matthieu Delormeau qui lui a lancé le défi de se mettre en caleçon sur le plateau de TPMP. Et pour le plus grand bonheur de son chroniqueur et des téléspectateurs, Cyril Hanouna s’est laissé allé, jeudi soir sur le plateau de TPMP sur C8.

En effet, après plusieurs jours au Festival de Cannes pour la couverture médiatique et sa prise de tête avec Gilles Verdez, qu’il avait traité d’homophobe, Matthieu Delormeau est de retour sur C8.

Le chroniqueur semble avoir oublié aussi la petite pique lancée par Cyril Hanouna a son encontre il y a quelques jours. “Quand on doit faire l’émission, on vient et on fait l’émission. C’est pas le Club Med ici. Quand y a quelque chose qui ne va pas, on en parle après et le lendemain on vient, on fait l’émission et on tient son poste”, avait lancé Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna en caleçon moulant noir

Dans l’émission du jeudi dernier, Matthieu Delormeau s’en est pris au look très estival, t-shirt et short noirs de Cyril qu’il a qualifié de look “Roland Garros”. Matthieu Delormeau a, à son tour défié son boss de “se foutre à poil” ! ”Enlève ton t-shirt, déshabille toi”, a-t-il demandé. Cyril Hanouna qui croyait à une blague lui répond qu’il n’a “aucun problème avec ça” avant de relever le défi en baissant son short, dévoilant son caleçon moulant noir.

« Incroyable ! C’est qu’il y a l’air d’avoir du monde là-dedans », a commenté Matthieu Delormeau sur le physique de l’animateur. De son côté, Valérie Benaïm a admiré “la fesse haute et ferme” de son patron. Mieux, elle lui demande si c’est “un don de la nature” ou si Cyril Hanouna a un secret pour entretient de son corps.