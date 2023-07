Tournoi UFOA B U20 : les reproches de Boureima Balima à Gasset

-Publicité-

Le jeudi 20 juillet 2023, la Côte d’Ivoire jouera contre le Burkina Faso en finale de la deuxième édition du Tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines (UFOA) U20 garçons au Stade Robert Champroux de Marcory. Avant la finale, Boureima Balima, le Directeur exécutif de l’Ufoa B, a rencontré la presse pour donner un aperçu de l’organisation de cette édition.

En effet, le mercredi 19 juillet 2023, c’était au Stade Robert Champroux de Marcory qu’il a exprimé son regret quant à l’absence de Jean-Louis Gasset, sélectionneur national de Côte d’Ivoire, à ce tournoi, tout en appréciant la présence des sélectionneurs du Togo et du Bénin.

» J’ai apprécié la présence du sélectionneur national du Bénin et celui du Togo à ce tournoi. Cela montre l’intérêt accordé aux sélections de moins de 20 ans; Cela montre qu’il y a un suivi des sélections nationales par les sélectionneurs nationaux. Je n’ai pas vu Jean-Louis Gasset. Il aurait pu être présent puisque la compétition se joue devant sa cour », a déploré le Directeur exécutif du l’Ufoa B.

Parlant de bilan, le Directeur exécutif de l’Ufoa B a déclaré que ce tournoi était d’un bon niveau. Aussi, il indique que les 9 matchs de la compétition ont été disputés par 95 joueurs. « La différence entre la première édition est grande. Le niveau des jeunes est supérieur aux seniors. S’il y a un suivi continu de ces jeunes dans nos fédérations, ils constitueront l’ossature des sélections nationales. Ce tournoi de la zone a pour but d’anticiper les défis à venir au niveau de nos sélections nationales masculines. Il nous faut préparer ces jeunes « , a précisé l’ancien gardien de but des gardiens de but du Burkina Faso

