Tournoi UFOA B U20: le Bénin hérite du lourd chez les filles et garçons, le tirage au sort complet

L’Union des fédérations ouest africaines de football a procédé au tirage au sort des phases de poule de l’UFOA B U20 chez les garçons et les filles. C’était ce lundi à Abidjan en Côte d’ivoire.

Les équipes en course pour la phase finale de l’UFAO B U20 sont désormais fixées sur leur sort. Le tirage au sort du tournoi à été effectué ce lundi à Abidjan en Côte d’Ivoire. Chez les garçons, le Bénin est tombé dans un groupe assez relevé. Les Guépards juniors croiseront les crampons avec le Nigéria et le Togo dans la poule B. Le groupe A regroupe quant à lui, la Côte d’ivoire, hôte du tournoi, le Burkina Faso, le Ghana et le Niger.

Dans la catégorie féminine, les Amazones ne sont pas non plus bien vernies. Les béninoises devront tirer leur épingle du jeu dans un groupe A, constitué du Ghana, pays organisateur, et de la Côte d’Ivoire. Quant à la poule B, elle regroupe le Nigéria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo.

A noter que le tournoi UFOA B U20 est à sa deuxième édition chez les garçons. Il se tiendra du 7 au 21 juillet à Abidjan. Chez les filles, la compétition est à sa première édition et aura lieu du 20 mai au 3 juin au Ghana.

Le tirage au sort complet:

Chez les garçons:

Chez les filles:

