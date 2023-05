Tournoi UFOA B U20 (F): l’équipe type de la phase de groupe avec une Béninoise

-Publicité-

Après les phases de groupe disputées ce weekend avec notamment la victoire écrasante du Nigéria face au Burkina Faso (3-0), on connait désormais l’équipe type du premier tour du tournoi féminin de l’UFOA B U20. Un onze dominé par les Falcons Eaglets avec une Béninoise.

Démarrée le 20 mai dernier, la phase de groupe du tournoi féminin de l’UFOA B U20 a pris fin ce weekend avec les rencontres de la troisième et dernière journée. Quatre équipes ont validé leur ticket pour le second tour. Il s’agit du Nigéria et du Burkina Faso dans le groupe B et du Bénin et du Ghana dans la poule A.

Hôtes du tournoi, les Black Princesses ont fini premières de leur groupe à trois équipes avec deux victoires en autant de sorties. Les Ghanéennes ont écrasé le Bénin en ouverture avant de facilement écarter la Côte d’ivoire. Arrivées deuxièmes, les Amazones de leur côté ont étrillé les Ivoiriennes sur le score de 5-2. Dans la poule B, le Nigéria a réalisé un sans faute, avec notamment une démonstration de force face à son dauphin, Burkina Faso (3-0).

De quoi permettre aux Falcons Eaglets de tailler la part du lion dans l’équipe type du tournoi. Le Nigéria est en effet représenté par 6 joueuses. Leader du groupe A, le Ghana suit la danse avec la présence de 4 Black Princesses dans la composition. Le Bénin complète le onze type avec Mihald Sadikou, auteure de 2 buts face à la Côte d’Ivoire.

Voici le onze type

Gardienne : Mgbechi

Défenseure : Jumoke, Oladipos, Kulible, Oluchi

Milieux : Chinyere, Nyamekye, Ameyaa

Attaquante : Nyame, Sadikou, Ajakaye

