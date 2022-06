Tournoi UFOA B U17: la liste du Nigéria à l’assaut du Graal

Le sélectionneur national des U17 du Nigéria a dévoilé ce mercredi la liste des joueurs convoqués pour le tournoi UFOA B, qualificatif pour la CAN cadette qui aura lieu en 2023 en Algérie. Et Nduka Ugbade a fait appel à 20 Golden Eaglets.

Du 11 au 24 juin prochain aura lieu à Cape Coast au Ghana, le tournoi UFOA zone B. Une compétition comptant pour les qualificatifs de la CAN U17 qui se déroulera en 2023 en Algérie. Egalement en course, le Nigéria a dévoilé ce mercredi sa liste des joueurs convoqués pour l’échéance.

Nduka Ugbade a en effet fait appel à 20 Golden Eaglets. Dans cette liste composée de joueurs issus du championnat local, on retrouve le jeune gardien de but Pascal Uzoho, frère de Francis Uzoho qui évolue chez les seniors. Les attaquants Umar Abubakar, Kevwe Iyede, Light Eke, Abubakar Abdullahi et les milieux de terrain, Basil Mbata, Ebube Okere, Tochukwu Ogbabido sont également retenus dans le groupe.

Habitué de cette joute continentale, le Nigéria est logé dans le groupe A en compagnie du Ghana, hôte de la compétition, et le Togo. Les Golden Eaglets lancent leur campagne le 11 juin par un choc des titans face à l’équipe ghanéenne, avant leur deuxième sortie contre la formation togolaise le mardi 14 juin 2022.

Les 20 Golden Eaglets du Nigéria convoqués:

Gardiens de but : Richard Odoh, Hameed Balogun, Pascal Uzoho

Défenseurs : Jeremiah Olaleke, Emmanuel Michael, Tochukwu Ogboji, Yahaya Lawal, Miracle Ogwor

Milieux de terrain : Basil Mbata, Ebube Okere, Tochukwu Ogbabido, Richard Uche, Ozor Okeke, Raphael Oyebanjo

Attaquants : Umar Abubakar, Kevwe Iyede, Light Eke, Abubakar Abdullahi, Jubril Azeez, Precious Williams

Réservistes : Utibe Silas, Abdullahi Buhari, Abubakar Shaibu, Tijjani Mohammed, Stephen Emmanuel