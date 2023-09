Tournoi UFOA-B Scolaire: le Bénin dans le groupe B, le tirage au sort complet

-Publicité-

Le tirage au sort du tournoi UFOA B Scolaire, qualificatif pour la CAN de la catégorie, a été effectué mercredi. Le Bénin est tombé dans le groupe B.

On connait désormais les différents groupes qui vont animer les phases de poule du tournoi UFOA B Scolaire. Le tirage au sort de la deuxième édition de la compétition ouest-africaine a été effectué mercredi. Un tirage au cours duquel les six équipes en lice dans les catégories garçons/filles ont été reparties dans deux groupe A et B. C’est le siège de la Zone Ouest B qui a servi de cadre à la cérémonie.

Arrivé 5è à la dernière Coupe du monde scolaire au Maroc et tenant du titre de cette phase zonale, le Bénin est logé dans le Groupe B en compagnie du Burkina-Faso et de la Côte d’Ivoire. Représentée par le CEG Sainte Rita chez les Filles comme chez les Garçons, la sélection nationale va tenter de conserver sa couronne.

A noter que cette deuxième édition du Tournoi UFOA-B Scolaire est qualificatif pour la CAN Scolaire 2024. La compétition se déroulera du 23 au 26 Novembre 2023 à Lomé au Togo.

Le tirage au sort complet:

