Tournoi UFOA A U17: la liste de la Mauritanie avec Sid’Ahmed Taleb

Le sélectionneur national de l’équipe cadette de la Mauritanie a dévoilé sa liste des joueurs convoqués face à la Sierra Leone et contre le Libéria, dans le cadre du tournoi UFOA A U17 2022.

Après la zone B, place à la phase qualificative du tournoi UFOA U17 dans la zone A. Une compétition qualificative pour la CAN cadette 2023 qui se déroulera du 1er au 10 octobre 2022 à Nouakchott. Egalement en quête du billet qualificatif, la Mauritanie est logée dans le groupe A en compagnie de la Sierra Leone et du Libéria. Deux adversaires que vont devoir battre la sélection mauritanienne pour espérer disputer la CAN pour la première fois de son histoire.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur national, Samba Gaye, a communiqué sa liste des joueurs convoqués. Et le technicien local a fait appel à 25 Mourabitounes avec l’attaquant de l’AS Douane Sid’Ahmed Taleb. 7 joueurs issus de l’académie de la Fédération de Football de la République islamique de Mauritanie figurent également dans cette liste établie par Samba Gaye.

La liste de la Mauritanie

#FFRIM🚨| La liste des Mourabitounes cadets 🇲🇷 sélectionnés par Samba Gaye pour le tournoi UFOA-A U17 qui se déroulera du 1er au 10 octobre à Nouakchott. pic.twitter.com/10J4JzLcO9 — FFRIM (@ffrim) September 23, 2022