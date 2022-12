Tournoi Tchin-tchinn 2023: la grande annonce de Molare qui pourrait enchanter Jonathan Morrison

L’artiste du Coupé-décalé, Molaré a fait une grande annonce pour la deuxième édition du tournoi Tchin-Tchinn qu’organise le jeune influenceur et footballeur ivoirien Jonathan Morrison.

Après la première édition du tournoi Tchin-tchinn qui a été une réussite Molare entre dans la danse. Dans le cadre du prochain round du tournoi de petits poteaux dénommé Cam Tchin-Tchinn, Molare a décidé de se positionner à travers une équipe.

» Je dois inscrire mon équipe. Déposez; si on gagne, je ne veux pas 100 millions. On prend 50 millions et on investit 50 millions dans un projet pour aider les jeunes. Inscris mon équipe », a écrit le boss du coupé décalé.

Selon les informations, l’édition 2023 du CAM Tchin-Tchinn aura lieu du 11 Juin au 13 Août 2023. Pour éviter tout retard, Jonathan Morrison a déjà lancé les inscriptions à travers un spot diffusé sur sa page Facebook.

Au total, 24 équipes ont été annoncées et le projet aura une association dont le président sera élu pour un mandat de 4 ans par étude de dossiers. Selon lui, le vainqueur de cette deuxième édition gagnera la somme de 100 millions de FCFA, le deuxième, 10 millions , le troisième 5 millions et le meilleur joueur de la compétition partira avec 5 millions de FCFA.