Mr P (Peter Okoye): «Les célébrités ne peuvent pas sauver le Nigeria à elles seules»

Interpellé sur le rôle des personnalités publiques face aux difficultés que traverse le Nigeria, le chanteur nigérian Mr P a appelé à une mobilisation collective. L’ancien membre du duo P-Square estime que le changement ne peut reposer uniquement sur les célébrités.

Peter Okoye, plus connu sous le nom de scène Mr P, a réagi aux attentes croissantes placées sur les célébrités nigérianes pour dénoncer la mauvaise gouvernance, l’insécurité et la dégradation des conditions de vie dans le pays. Invité récemment sur les ondes de Wazobia FM à Lagos, l’artiste a estimé que la responsabilité du changement ne devait pas incomber exclusivement aux figures du monde du spectacle.

L’ancien membre du groupe P-Square, aujourd’hui séparé, a reconnu avoir parfois pris ses distances avec les débats publics liés à la situation du Nigeria. Il a toutefois souligné que chaque citoyen avait un rôle à jouer dans l’amélioration du pays. « Je regrette d’avoir affirmé que je ne m’intéresserais plus aux problèmes du Nigeria. Certaines personnes bénéficient de protections ou de conseils des services de sécurité, mais ce n’est pas le cas de tout le monde », a-t-il expliqué.

Pour le chanteur, les défis auxquels le pays est confronté nécessitent une réponse collective. Il estime que les appels récurrents demandant aux célébrités de porter seules la contestation sont mal orientés. « Les célébrités ne peuvent pas, à elles seules, sauver le Nigeria. Ceux qui attendent d’elles qu’elles règlent tous les problèmes du pays devraient revoir leur approche », a-t-il déclaré.

Mr P a également exprimé sa déception à l’égard des autorités, tout en appelant les Nigérians à rester unis pour obtenir les changements qu’ils souhaitent. « Ce gouvernement a déçu beaucoup de personnes. Mais si nous agissons ensemble, nous pouvons faire évoluer les choses dans la bonne direction », a-t-il conclu.



