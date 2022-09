Tournoi Tchin-Tchin: l’artiste Dezi Dokoui qui s’est agitée devant un policer, arrêtée et déférée

L’artiste et danseuse Dezi Dokoui qui a secoué ses fesses devant un policier en exercice de ses fonctions lors de la finale du tournoi Tchin-Tchin ce dimanche, n’est plus libre de ses mouvements. Elle a été arrêtée et déférée devant le parquet sur instruction du procureur de la république.

L’euphorie qui a été observée lors de la finale du tournoi CAM Tchin-Tchin initié par le jeune influenceur Ivoirien Jonathan Morrison en Côte d’Ivoire n’a pas été sans conséquence. Selon les informations rapportées par Koaci, la danseuse qui s’est agitée devant un policier en exercice de ses fonctions a été arrêtée par la police.

En effet, Goulediei Désirée Dolorès connue sous le nom de « Dezi Dokui » a été interpellée ce lundi 26 septembre avec son manager. Il ont été été écoutés au commissariat de police du 1er arrondissement d’Abidjan-Plateau.

Après audition, la chanteuse a reconnu avoir agité ses fesses devant un policier qui était au poste au palais des sports de Treichville. Le Procureur de la République a instruit la Police d’écrouer et de déférer la danseuse de 32 ans qui réside à Yopougon Selmer, devant le parquet pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et acte impudique.

Pour rappel, la danseuse quelques heures après la scène qui a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux, a dans une vidéo demandé pardon à cet élément de la police et à toute la nation Ivoirienne. A l’en croire, « il s’agit d’un fait de scène au vu de son inspiration du moment et la séquence avec le fonctionnaire de Police n’était en rien un acte prémédité et n’avait pas pour but de manquer de respect devant un symbole de la République »

En dépit de son pardon, Goulediei Desirée Dolorès a été déférée devant le parquet sur instruction du procureur. Elle sera fixée sur son sort dans les prochains jours.