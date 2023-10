Tournée asiatique: la visite de Messi et de l’Inter Miami en Chine tourne au chaos

-Publicité-

Alors même qu’ils n’ont pas encore quitté les Etats-Unis, Lionel Messi et son club de l’Inter Milan ont vu leur tournée historique en Chine virer en chaos, avec des matchs annulés et des fans mécontents.

Avec la saison prématurément terminée, n’étant pas qualifiés pour les playoffs, Lionel Messi et l’Inter Miami vont passer le temps en Asie, avec une tournée historique en Chine. Les pensionnaires de la MLS vont disputer une série de matchs amicaux au pays de XI Jipping. Ils devaient initialement affronter Qingdao Hainiu le 5 novembre et Chengdu Rongcheng trois jours plus tard.

Mais déjà, des couacs s’observent dans l’organisation de cette arrivée du septuple Ballon d’Or, en route pour un huitième sacre dont il est le grand favori. Selon le South China Morning Post, la deuxième de ces rencontres de gala a été annulée par les organisateurs, « diverses raisons » ayant été invoquées pour expliquer le changement tardif des plans.

Le match contre Qingdao Hainiu a également été modifié, concernant le calendrier. Prévu pour se dérouler au stade de football des jeunes de Qingdao, d’une capacité de 50 000 places, le match a été déplacé au stade de la rivière Wuyuan, d’une capacité de 41 500 places, à Haikou.

Des fans mécontents

Il y a eu des déclarations contradictoires de la part des planificateurs quant à la date de mise en vente des billets, avec maintenant un seul match pour les supporters. Les fans mécontents n’ont pas tardé à exprimer leurs doléances sur les réseaux sociaux, les émotions de joie et d’optimisme étant remplacées par la frustration et la confusion.

